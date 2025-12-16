- La congresista Saray Robayo deja su curul para dedicarse a la familia con su esposo quien logró libertad condicional

Sacrificó el poder del clan Bechara en Córdoba que tiene a su primo en la gobernación y aprovechara la decisión de la jueza que dejó libre al condenado Emilio Tapia

La representante Saray Robayo Bechara se consideró una carta segura para lograr una curul en el senado en las elecciones del 2026,la política tenía un plan con el que esperaba lograr 200 mil votos, como lo anunció su esposo en una gran parranda en las Fiestas de la ganadería, recién logró su libertad. Se comprometió entonces a que la convertiría en la gran baronesa electoral de la región como puede verse en esta historia.

En un video que publicó en redes la Representante a la cámara anunció que daría un paso al costado y no buscaría su reelección para dedicarse a la vida familiar junto a Emilio Tapia y su pequeña hija concebida en prisión. Tapia quien a pesar de estar condenado por corrupción obtuvo libertad condicional después de permanecer cerca de dos meses detenido por decisión de la jueza Claribel Fernández Castillón, la misma que se la había dado en abril pasado.

Emilio Tapia, mayor 17 años a Saray Robayo, es reconocido por dos escándalos de corrupción mayúsculos, el Carrusel de la Contratación en Bogotá y el desfalco Centros Poblados, siendo condenado en ambos casos y gracias a sendos principios de oportunidad logró libertad condicional tras haber pagado cuantiosas sumas de dinero aunque muy inferiores a lo obtenido en sus actuaciones ilegales.

Saray Robayo Bechara forma parte del clan Bechara que además tiene un importante patrimonio económico por ser la familia fundadora y dueña de la Universidad del Sinu, lugar desde donde han consolidado su poder político. Su primo Erasmo Zuleta Bechara es el actual gobernador de Córdoba y ha realizado alianzas con distintos sectores políticos para asegurar la influencia en la región, incluido el clan Calle de Montelíbano, a pesar de haber sido contradictores políticos.

No participar en estas elecciones no significa para Saray Robayo dejara la política y mucho a continuar con su marido, hábil en la contratación, mantener negocios e influencia en las decisiones políticas y de contratación pública del departamento, ahora desde un escenario distinto al legislativo.

