Guillermo Jaramillo le ganó el pulso a Corcho y colocó en la Supersalud a su hombre de confianza

Ya había llevado a Bernardo Camacho como interventor de la Nueva EPS y a pesar de los resultados poco convincentes en la EPS terminó en un cargo clave

Hasta hoy quien ocupó la cabeza de la Supersalud era Luis Alberto Martínez y se daba por quemado a Bernardo Camacho, aunque su hoja de vida alcanzó a estar colgada 14 días en la página de la Presidencia, el nombramiento nunca se oficializo. Sin embargo, de forma súbita resucitó Camacho para el cargo de Superintendente de Salud.

Se pensó que los números de la Supersalud, la atención a los usuarios, las quejas y las fallas en el servicio habían sepultado el nombramiento de Camacho. La verdad fue otra, el interventor de la Nueva EPS, que es médico cirujano de la Universidad Nacional, pasara a ser el nuevo Superintendente de Salud. Martínez no alcanzó a cumplir dos días.

Luis Alberto Martínez, que trabaja como viceministro de protección, es una pieza cercana a la también psiquiatra antioqueña, Carolina Corcho, que se alzó con más de 600 mil votos en la consulta del Polo. En la hoja de vida de Martínez presentó su pregrado en odontología de la Universidad de Antioquia, alma mater de la exministra Corcho, y ejerció como director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Antioquia, un terreno de mucho activismo político.

En su carrera política el odontólogo intentó llegar a la Cámara en 2018 con el respaldo de la Casa Guerra Serna, el César Gaviria Trujillo y el entonces candidato a la presidencia Humberto de la Calle. No obstante, el apoyo Martínez no llegó al Congreso.

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, Carolina Corcho fue nombrada como nueva Ministra de Salud y Protección Social. Una vez la MinSalud toma posesión del cargo en agosto de 2022, lo nombró como Viceministro de Protección Social en 2022, cargo en el que ha logrado sostenerse.

El puesto de Supersalud, a pesar de su importancia ha sido de los más inestables y ha tenido cuatro cabezas, con Camacho se complementaría la quinta. La primera fue Ulahy Beltrán, llegó en agosto de 2022 y salió en febrero de 2024, la segunda persona designada fue Luis Carlos Leal, quien estuvo hasta octubre de 2024, el tercero en llegar fue Giovanni Rubiano, no alcanzó a cumplir el año, el cuarto fue Luis Alberto Martínez, solo trabajó un día.

El último en llegar fue Bernardo Camacho, que si tiene suerte llegara al fin del gobierno Petro.

