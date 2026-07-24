- Las 10 paisas de posturas opuestas que conquistaron el Congreso

Texto escrito por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares

En el mármol con el que se construyó el Capitolio Nacional está conservada la memoria y los ecos de los pasos que han dado a lo largo de la historia, cientos de ciudadanos que sintieron el llamado de servirle al país desde una curul en el Congreso de la República.

Por allí han desfilado presidentes, caudillos, oradores memorables y silencios incómodos. También ha sido testigo de una historia escrita, durante mucho tiempo, casi de manera exclusiva por hombres.

Pero los tiempos cambian. Y con ellos cambian también las voces. De eso queremos hablar hoy: de las diez mujeres que salieron elegidas por Antioquia para que nos cuenten quienes son.

Este nuevo período legislativo comienza con un hecho que, aunque no hace tanto ruido como las grandes reformas o los encendidos debates políticos, dice mucho sobre la transformación de la democracia colombiana: diez mujeres nacidas o forjadas políticamente en Antioquia, ocupan hoy una curul en el Congreso de la República.

Se trata de diez historias distintas. Diez maneras de entender el país. Diez formas de ejercer el liderazgo. Diría que ellas no llegan tomadas de la mano. Sería imposible. Las separan las ideologías, los partidos, las visiones sobre el Estado y hasta las maneras de imaginar el futuro de Colombia.

Sin embargo, todas cruzan la misma puerta del Capitolio con una credencial que las identifica como congresistas y con una responsabilidad que pesa igual sobre cada una de ellas.

Comencemos por el Senado con Diana Carolina Corcho Mejía, del Pacto Histórico, quien conoce el poder desde el Ejecutivo y ahora regresa al Legislativo convencida de que la salud seguirá siendo uno de los grandes debates nacionales.

Aunque nació en Medellín, sus orígenes están ligados al Bajo Cauca antioqueño. Por la rama paterna; su abuelo, Heberto Juan Corcho Galé era oriundo de Sincé, Sucre, y de Francia Elena Romero Castro, quienes vivieron largos años en El Bagre.

Entre tanto, por el lado materno, sus abuelos tenían vínculos con los municipios de Zaragoza y Anorí, ambos ubicados en el Nordeste antioqueño. La propia senadora Corcho Mejía ha señalado que su familia tiene una “fuerte tradición de movilidad social a través de la educación y de participación en la vida pública”. Es hija del ingeniero civil Freddy Hernán Corcho Romero, quien ejerció como concejal de El Bagre, diputado a la Asamblea de Antioquia y docente universitario. Fue asesinado en Medellín en 1995 cuando ella apenas tenía 12 años.

Su madre, Luz Amparo Mejía Moreno, es ingeniera industrial y fue la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa de Zaragoza, cargo que ocupó entre 1990 y 1992. Corcho Mejía señaló que su madre enfrentó una fuerte oposición política durante su administración, experiencia que marcó la visión de la familia sobre el servicio público.

Es médica graduada de la Universidad de Antioquia y durante su carrera se involucró de manera activa en el movimiento estudiantil y en investigaciones vinculadas a la salud pública y la violencia urbana. Realizó su especialización médica en psiquiatría en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Tiene una Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia. En síntesis, Diana Carolina Corcho Mejía proviene de un hogar donde convergieron la ingeniería, la educación y la política. La influencia de sus padres —ambos ingenieros y con trayectoria en el servicio público—, junto con la pérdida temprana de su padre, son elementos que ella ha identificado como determinantes en su vocación por la medicina, la salud pública y la actividad política.

También del Pacto Histórico, repite curul Isabel Cristina Zuleta López con la voz de los ríos, de los territorios y de las comunidades que durante años han estado lejos de los grandes escenarios donde se toman decisiones. Nació en Ituango, norte antioqueño, y es socióloga y ambientalista. Alcanzó a vivir en su tierra natal hasta los 14 años, cuando su familia fue desplazada por la violencia. Se graduó como Socióloga en la Universidad de Antioquia, experiencia que le ayudó a fortalecer su trabajo con organizaciones comunitarias y víctimas del conflicto armado.

Kamelia Edith Zuluaga Navarro, la tercera del Pacto Histórico, representa el relevo, la apuesta por los nuevos liderazgos que comienzan a escribir su propia trayectoria política. Es historiadora y dirigente política y en su trayectoria ha estado vinculada al trabajo comunitario, la organización política y la promoción de reformas sociales con enfoque territorial.

Nació en Medellín y creció en una familia de origen humilde con fuertes vínculos con el Bajo Cauca antioqueño, especialmente con el municipio de Caucasia.

Es hija de un padre sindicalista, de quien heredó la defensa de los derechos de los trabajadores, y de una madre lideresa social y militante de izquierda, quien también participó en procesos electorales locales.

Estudió Historia en la Universidad de Antioquia, donde fortaleció su formación política y su participación en movimientos sociales.

La cuarta voz antioqueña en el Senado, quien acaba de dejar la Cámara de Representantes y militante del Partido Liberal, es la de María Eugenia Lopera Monsalve. Proviene de una familia campesina y lechera del norte de Antioquia. Es hija de una ama de casa y de un productor de leche.

Cuando apenas tenía ocho años, su padre murió como resultado de la violencia, por lo que su madre asumió la crianza de sus cuatro hijos y se trasladó con la familia a Medellín. Esa experiencia ha sido presentada por la propia Lopera Monsalve como un factor determinante en su vocación de servicio público y su compromiso con las comunidades rurales.

La nueva senadora es ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia, especialista en Alta Gerencia y con estudios de maestría (MBA). Antes de llegar al Congreso ocupó cargos técnicos y administrativos como secretaria de Planeación de Entrerríos, su tierra natal, y Belmira. Fue diputada a la Asamblea de Antioquia entre los años 2020 y 2021.

Julia Correa Nuttin es la quinta senadora por Antioquia. En los pasillos de la política antioqueña, a Julia Correa Nuttin se la conoce por su disciplina jurídica y su cercanía con las líneas directas del uribismo. Sin embargo, su verdadera matriz se formó mucho antes, bajo el techo de un hogar de profunda tradición empresarial en Medellín.

Julia creció en un entorno donde el debate y el valor del trabajo no eran ajenos a la mesa familiar. Sus padres, promotores de una educación estricta y de principios católicos tradicionales en el Colegio de La Enseñanza, le inculcaron desde la infancia que los privilegios conllevan responsabilidades sociales.

En su narrativa familiar, el núcleo lo es todo: la senadora suele recordar que fue precisamente el ejemplo de esfuerzo de sus padres el que despertó su temprana vocación por el derecho y la gestión de lo público. Para los Correa Nuttin, la estabilidad no es un concepto abstracto; se respira en el sector inmobiliario y privado, donde Julia laboró durante más de una década antes de saltar de lleno a la arena política nacional.

También pertenece al partido Centro Democrático y es la sexta mujer antioqueña con voz y voto en el Senado: María Clara Posada Caicedo. Su historia familiar se teje con hilos de nostalgia, agua salada y una entereza que se forjó frente al cañón de un fusil. Su padre fue un hombre singular: un marino mercante de moral inquebrantable. Durante su infancia en Medellín, la figura paterna estaba envuelta en la mística de las largas ausencias.

En aquellos años no había teléfonos móviles; los Posada Caicedo esperaban con ansias aquella costosa llamada de larga distancia desde algún puerto remoto del mundo. A pesar de los meses en el mar, la presencia del marino en el hogar era un faro de principios intachables que guió a María Clara y a sus hijas. Pero la cruda realidad del país tocó a su puerta de la manera más cruda en las tierras de Puerto Berrío, Antioquia.

Un día, la tranquilidad familiar se rompió cuando un grupo de hombres armados, identificándose como un frente guerrillero, irrumpió con violencia. El objetivo era claro: llevarse al padre marino por dinero. En esa habitación, el tiempo se detuvo.

Mientras su hermana pequeña lloraba sin consuelo y su madre se abstraía del horror mediante el rezo ferviente, la joven María Clara absorbió la crudeza de la extorsión y la vulnerabilidad. Aquella vivencia, lejos de amedrentarla, blindó su carácter. El secuestro de su padre y el posterior esfuerzo familiar por recuperarlo se convirtieron en el motor de su obsesión por la seguridad ciudadana y la propiedad privada.

Hoy, María Clara es una de las voces de opinión más firmes de Antioquia, llama a sus padres todos los días para consultar sus decisiones más importantes, manteniendo intacto el cordón de ese hogar que resistió a la violencia.

Ahora vamos a las nuevas voces femeninas de Antioquia en la Cámara de Representantes y comencemos por la de Melissa Orrego Eusse del Centro Democrático. Es Comunicadora Social Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Su agenda legislativa está enfocada en temas de seguridad, fortalecimiento de las políticas sociales, educación, salud y apoyo a jóvenes, mujeres y personas mayores.

Nació en Bello y tiene una especialización en Gerencia de las Comunicaciones Organizacionales, otra en Gestión Pública de la Universidad de Medellín y una maestría en Gobierno. Fue secretaria del Adulto Mayor de Bello, donde impulsó programas dirigidos a esta población; directora de Comunicaciones de la Alcaldía de ese municipio y coordinadora del Programa Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Ana Ligia Mora Martínez, también del Centro Democrático, llega por primera vez a esa corporación legislativa. Es ingeniera ambiental de la Universidad de Medellín, especialista en Legislación Ambiental y Alta Gerencia.

Antes de llegar al Congreso fue diputada de Antioquia, directora general de Corantioquia entre 2019 y 2023 y secretaria de Medio Ambiente de Medellín, además de desempeñar otros cargos técnicos en el sector ambiental.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..