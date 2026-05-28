Las 1.000 entradas del Mundial que rifó el alcalde de Nueva York se agotaron en 1 minuto

La iniciativa del alcalde Zorhan Mamdani para abaratar las boletas del Mundial desata júbilo en Nueva York, pero genera recelo en el área metropolitana

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

El alcalde Zorhan Mamdani abrió una lotería para sortear mil boletas a 50 dólares con el fin de que los felices ganadores puedan disfrutar los partidos de la Copa Mundo 2026 y la locura se apoderó del Internet, al punto que los 50.000 autorizados por día se agotaron en 88 segundos.

Las personas se pueden inscribir varias veces. Los tiquetes incluyen siete de los ocho partidos que se jugarán en el estadio MetLife, pero excluyen la finalísima, donde se coronará el campeón. “Yo les dije que tenemos que rebajar el costo, con el fin de que los neoyorquinos puedan asistir al torneo (...) Estoy muy orgulloso de estar aquí para hacer claro que mi promesa es un hecho”, afirmó Mamdani, entre los vítores de los asistentes a la conferencia de prensa.

La lotería abrirá las inscripciones el 25 de mayo a las 10 a. m. Los ganadores podrán comprar dos tiquetes “para usted y un familiar, o un amigo”, dijo el alcalde. Los boletos de la rifa incluyen: Brasil vs. Marruecos, el 13 de junio; Francia vs. Senegal, junio 16; Noruega vs. Senegal, el 22 de junio; Ecuador vs. Alemania, el 25 de junio; y Panamá vs. Inglaterra, el 27 de junio.

En las barriadas latinas de Nueva York, especialmente en aquellos vecindarios habitados por connacionales de las selecciones clasificadas, estalló el júbilo. Miles de jóvenes vitoreaban a Mamdani por cumplir su promesa de conseguir tiquetes accesibles.

La iniciativa se hace por la colaboración entre la Alcaldía de Nueva York, el Comité Anfitrión NY/NJ y la FIFA, dado que ha habido un alud de críticas por los altísimos costos de las boletas de ingreso al estadio, así como por los increíblemente caros tiquetes de tren (rebajados de $150 a $95) y bus (rebajados de $80 a $20).

Y no solo eso. Los voceros oficiales de la FIFA se han visto enfrentados a los políticos locales como el senador demócrata Chuck Schuman de Nueva York, quien es el líder de la minoría del Senado en el Congreso de USA y la gobernadora Mikie Sherrill, demócrata.

Los tiquetes solo van a beneficiar a los residentes oficiales de la ciudad de Nueva York, motivo por el cual los residentes de toda el área metropolitana de Nueva York han estado demostrando su descontento.

Por otro lado, vale la pena, Mamdani es un fanático del fútbol, quien conoce a todas las grandes luminarias de las 48 selecciones del mundo, habla del tema con toda la propiedad de un erudito, destacando las virtudes de los jugadores de los equipos nacionales predominantes en cada barriada.

“Quiero hacer de las escuelas y las canchas de Nueva York una cantera de buenos jugadores para la selección de Estados Unidos. En Jackson Heights quiero que cada niño de origen colombiano a quien le guste el fútbol se convierta en el James Rodríguez, o en el Falcao de nuestra selección”, expresó el alcalde a través de una cadena local de TV.

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