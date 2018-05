Lágrimas por la cultura de Cartagena

Lágrima 1000

Publicidad

Durante la posesión del hombre del estilema y la reculada unos 30 artistas de Cartagena se vistieron de negro, pintaron sus rostros de blanco y dibujaron lágrimas en sus mejillas.

Bajo la lluvia y con la esperanza de no derramar “ni una lágrima más”, plantearon reflexiones sobre la ingobernabilidad y sus efectos en las dinámicas culturas de la urbe. Miguel Salgado, consagrado gestor cultural, y vocero del movimiento, tiene sus visiones: “El Instituto de Patrimonio y Cultura, IPCC, no garantiza, no representa, no fomenta el desarrollo de las artes en Cartagena, desde el punto de vista de la creación, investigación y producción, todo es muy marginal…”.

Una de las solicitudes de la Unidad de Artistas fue la creación del Instituto de Arte de Cartagena. Para Miguel Salgado es prioridad: “Que se divida el Instituto de Patrimonio y Cultura y se cree un instituto de artes, como lo tiene Bogotá o Barranquilla, o en el peor escenario, deseamos que se cree la división de artes en el IPCC, de modo que tenga presupuesto directo, programas y estrategias específicos”, finaliza Salgado, con la serenidad del pacifista en resistencia.

La acción “Mil lágrimas por el arte en Cartagena”, realizada el pasado 11 de mayo, ante un alcalde que ya no está, convocó a no derramar más lágrimas; ya se lloró por la falta de políticas públicas, se lloró por la falta de presupuesto para las artes y la cultura, se lloró por los delincuentes que saquearon y han saqueado la ciudad como si aún fuera un virreinato. Dejar las lágrimas y comenzar la lucha, se hizo sentir.

Lágrima 1001

Derramada, claro, por el gremio de artistas y gestores culturales de Cartagena ante la imposición del nombre Alberto Araujo Merlano, para bautizar el Centro Cultural del Pie de la Popa, en el que funcionarán, además, las oficinas del IPCC.

Los artistas tienen también su propuesta de nombre: Zapata Olivella, apellidos de una tríada de hermanos (Juan, Manuel y Delia).

El gremio es consciente de los aportes de Alberto Araujo Merlano a la ciudad. El asunto es de lógica, elemental, claro, pero lógica en cualquiera de sus formas. Si uno hizo aportes al turismo, a la empresa privada, si construyó hoteles, empresas de finca raíz, si presidió el directorio conservador de Bolívar o si desarrolló el centro de convenciones de las América, lo ideas es que su nombre esté en alguno de esos lugares. Centro de Convenciones de las Américas Alberto Araujo Merlano. Suena magno. Hasta en zona de manglar se encuentra, al igual que el Centro Cultural del Pie de la Popa.

Maritza Zúñiga, lancera de las Fiestas de Independencia 2017 no solo representa la lucha por los derechos y la libertad sino que sabe qué es hacer valer los ideales del gremio. El pasado 24 de mayo, rechazaron que el Centro Cultural del Pie de la Popa se llame como el Nenuquito Surek quiere que se llame. Los artistas acudieron al lugar, y derramaron la lágrima 1001 por la cultura de Cartagena. Maritza Zúñiga, también tiene sus precisiones: “La propuesta fue hecha por el alcalde Londoño Surek, en junta directiva del IPCC, lo vimos solo como una propuesta, pero no pensamos que lo iban a dar por hecho. Dijo que él (Araujo) había sido “piepopero” y empresario. Pero eso no se concertó, ni se postularon otros nombres, como ocurrió cuando se bautizó la Biblioteca Juan José Nieto, no, fue acto autocrático.”

Lágrima 1002

El Centro Cultural del Pie de la Popa abrió sus puertas el pasado 24 de mayo, con la exposición Códigos textiles de la artista bogotana, residente en Chía, Claudia Vilac Ramírez… ¿Alguien está picando cebolla?