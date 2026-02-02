- Así fue como el expresidente de Ecopetrol Felipe Bayón quedó al frente de la petrolera privada más grande de Colombia

Hace 7 meses asumió la presidencia de Geopark que acaba de comprar Frontera Energy una movida que la convierte en una gigante solo superada por la petrolera estatal

Un peso pesado del petróleo en Colombia acaba de lograr una gran movida empresarial: Felipe Bayón, CEO de GeoPark, la empresa fundada por el estadounidense James Park logró quedarse con la totalidad de los activos de Frontera Petroleum International Holdings en Colombia. Bayón, quien dejó la presidencia de Ecopetrol en el 2023 volando alto ha convertido a GeoPark en la petrolera privada más grande del país.

El vendedor, Frontera Energy, cuyo CEO es Orlando Cabrales Segovia, tiene un origen que se remonta a Pacific Rubiales Energy, que operaba desde la década de 1980 en campos petroleros como Rubiales en Colombia. Tras cambios corporativos y una reestructuración financiera, en junio de 2017 la compañía reorganizada se renombró Frontera Energy Corporation y volvió a cotizar en la Bolsa de Toronto bajo ese nombre. The Catalyst Capital Group Inc., posee alrededor del 41 % de las acciones. El venezolano Gabriel de Alba, es director gerente y socio de The Catalyst desde su creación en 2002.

Con esta movida, GeoPark ha duplicado la producción y la reservas. Espera sacar 90.000 barriles por día en dos años, algo así como el 12 % de lo que produce Ecopetrol y más o menos lo mismo que se está extrayendo con fracking en Permian en Estados Unidos, a donde también la llevó Bayón. En reservas probadas se adquieren 99 millones de barriles de petróleo equivalente y en reservas 2P (probadas*probables), 147 millones.

Son millones de dólares que impulsan la producción de petróleo nacional

El acuerdo contempla un pago en efectivo de US$375 millones al cierre, más US$25 millones adicionales condicionados al cumplimiento de hitos de desarrollo y entra en vigencia desde el 1 de enero de 2026. La transacción asume un valor empresarial de aproximadamente USD 600 millones para los activos adquiridos, compuesto por el monto en efectivo y la asunción de deuda existente, menos la posición de caja de Frontera International.

Con esta adquisición, GeoPark queda de líder en el país en exploración y desarrollo E&P al sumar 17 bloques que entran en los Llanos Orientales, incluidos Quifa, CPE-6 Guatiquía y Cubiro y en el Valle Inferior del Magdalena, gana mayor exposición a gas y condensados a través del bloque VIM-1 y El Difícil.

Frontera tiene una producción que se ha mantenido constante en los últimos años. A noviembre del año pasado, Ecopetrol se mantuvo como el mayor productor de crudo del país, con 464.493 barriles por día calendario (bpdc), muy por encima del resto de operadores. Le siguió Frontera Energy, con una producción de 47.660 bpdc, mientras que GeoPark ocupó el tercer lugar entre las compañías privadas, con 41.704 bpdc.

Bayón espera fracking en Colombia, ya está en Vaca Muerta

Bayón puso a Geopark en Vaca Muerta tras comprarle dos bloques a Pluspetrol

Hay que tener en cuenta que el año pasado GeoPark hizo su ingreso en Vaca Muerta, la formación de fracking más importante del mundo después de Permian en Texas. Bayón, quien asumió como CEO y miembro del Directorio de GeoPark el 1 junio de 2025, con 30 años de experiencia en petróleo y gas, logró la entrada a Vaca Muerta tras pagar a Pluspetrol US$115 millones a Edith Rodríguez, la viuda del millonario Luis Alberto Rey, por Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Los bloques están produciendo actualmente entre 1.700 y 2.000 barriles día que planean elevar a 20.000 para el 2028 con una inversión que rondaría alrededor de USD 1.000 millones desde el año entrante y hasta el 2031.

Lo que ha hecho Bayon con Frontera va en línea con la estrategia de un desarrollo integral de campos, en particular el campo Quifa y los demás bloques de la cuenca de Llanos, para tener un nivel más alto y sostenido de perforación, workovers (reacondicionamiento para aumentar producción) , y proyectos de manejo de agua. La transacción incluye el proyecto integrado de gestión del agua y sostenibilidad ambiental de Frontera que tiene una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa SAARA (anteriormente Agrocascada) y el proyecto de siembra de palma africana ProAgrollanos en Puerto Gaitán, que se beneficia del riego proveniente de SAARA.

La planta de tratamiento de aguas SAARA inaugurada por Frontera en julio está incluida en la transacciòn

GeoPark tiene buena experiencia en la gestión de activos maduros y complejos en la cuenca Llanos y en otras cuencas adyacentes y con este negocio busca una base sólida para proteger y extender las reservas, moderar la declinación natural y sostener la producción en el tiempo. El colombiano que dio los primeros pasos de explotación con fracking como presidente de Ecopetrol está preparado para retomar la senda cuando con el fin del gobierno Petro se de un cambio de política petrolera y se le de via libre en el país para lo cual está preparado.

Según dice en su comunicado, BTG Pactual actuó como asesor financiero exclusivo en materia de M&A de GeoPark en la transacción, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Bennett Jones y CMS Rodríguez-Azuero actuaron como asesores legales, y FGS Global actuó como asesor de comunicaciones estratégicas.

| Le puede interesar: Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, lleva seis años apostándole al fracking, y ahora en Argentina

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.