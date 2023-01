La vice de Minas sigue en su cargo: Petro no le aceptó la renuncia 

.Publicidad.

La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, continua en el cargo, a pesar de la tensionante relación con la ministra Irene Vélez que todavía no pone andar su equipo en una de las carteras clave del gobierno Petro. Aunque Vélez le había pedido la renuncia hace tres semanas, la vice no se la presentó a ella sino al presidente Petro que aún no se la acepta. No es para menos. Fue el mismo presidente quien la escogió convencido de su trayectoria tanto técnica como académica para que apoyara a la ministra en la implementación de las políticas públicas para avanzar en la transición energética y atender temas de hidrocarburos, energía eléctrica y combustibles líquidos.

Aunque en lo que hay coincidencia al interior de Ministerio es que Irene Vélez no tiene en cuenta a los viceministros y los desautoriza, prefiriendo invitar a las reuniones a los directores, con los que tampoco tiene relaciones armónicas, el futuro de la viceministra de Minas solo lo definirá el presidente Petro quien ha tenido una agenda internacional bastante apretada en este primer mes del año que inició en Brasil continuó en Chile, Suiza, Argentina y culminará en Ecuador cuando se reúna con el presidente Guillermo Lasso.

