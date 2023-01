La mala hora de los Char: Alex Char se quedó sin visa EE.UU

.Publicidad.

El poderoso empresario Fuad Char nunca logró que los Estados Unidos le otorgara la visa. Ni siquiera cuando la pidió por razones humanitarias una vez su esposa Adela Chaljub, y madre de sus tres hijos, enfermó de cáncer de médula no la pudo acompañar en su tratamiento en la clínica San Lucas en Jacksonville, Florida donde murió en 1994.

Ahora su hijo Alex Char atraviesa la misma aparatosa situación. Aunque intentó renovar la visa que se le vencía el 26 de febrero de este año, la Embajada de Estados Unidos en Colombia le devolvió solo el pasaporte. Este es un nuevo traspiés para la casa política más importa de la Costa Atlántica que se une a las denuncias de Aída Merlano que prendió el ventilador en la Fiscalía en la que involucra a Fuad Char y a sus hijos Alex y Artura en la compra de votos para su campaña al Senado en el 2018.

Para Estados Unidos la situación judicial de Alex Char no está clara frente al departamento de Estado, pero su hermano, el senador Arturo Char, no corrió con la misma suerte. Actualmente se encuentra pasando una temporada en su residencia en Miami donde logró hacerle el quite a la justicia por segunda vez aplazando la audiencia en su contra por el caso Merlano después de que cambiará a su abogado y pidiera más tiempo para preparar la audiencia.

