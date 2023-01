El viaje de Petro a Toulouse, Francia: un compromiso familiar más que una agenda oficial

.Publicidad.

El pasado 21 de enero el presidente Gustavo Petro canceló su agenda en el Foro Económico de Davon para regresarse a Colombia y convocar un consejo de ministros en Ipiales, Nariño, pero antes aprovechó su viaje en Suiza para hacer una parada express en Toulouse, Francia donde se reunió con Jean-Luc Moudenc, alcalde de esta ciudad. Sin embargo, el motivo de peso de su visita sería la graduación de su hijo adoptivo Nicolás Alcocer quien acaba de culminar un diplomado en negocios en la Universidad Toulouse Business School (TBS).

Aunque Petro no asistió a la graduación oficial que se llevaría a cabo a las 10:45 am en el campus de Lascrosses de TBS, prefirió reunirse con las directivas de la universidad: la directora Stephanie Lavigne y directora de la carrera de Relaciones Internacionales, Florence Ramillon, que no ocultaron el entusiasmo con su presencia. Petro aterrizó en el avión presidencial que se mantuvo a la espera durante unas horas. Tampoco llegó con las manos vacíos, a ambas directivas les hizo entrega de regalos típicos colombianos y agradecieron su vista en la que discutieron oportunidades internacionales que vinculan a Colombia con la universidad.

-Publicidad.-

Después del paso del presidente Petro en 1994 como primer secretario en la Embajada de Colombia en Bélgica donde el idioma oficial es francés, matriculó a sus hijos Andrés y Andrea -de matrimonio con Mary Luz Herrán- en el Liceo Francés de Bogotá para no perder lo que habían aprendido durante su estadía. Desde entonces, Antonella y Sofía, hijas de su matrimonio con Verónica Alcocer y también su hijo adoptivo Nicolás Alcocer también ingresaron al Liceo. En el caso de Sofía y Nicolás han hecho sus estudios superiores en Francia.

Notre DG @Lavignestefanie et notre Dir. Relations Internationales @f_ramillon ont rencontré très tôt ce matin @petrogustavo Président de la République de #Colombie, juste avant son retour en urgence en Colombie. 1/3 pic.twitter.com/Vx0cS2l0rW — TBS Education (@tbs_education) January 21, 2023

Publicidad.