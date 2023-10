La verdadera razón por la que Luis Mesa no estará en la nueva temporada de Betty la Fea

Con el nuevo adelanto de los actores que estarán en la tercera temporada, muchos se preguntaron por qué Luis Mesa no volverá como Daniel Valencia y él respondió

Una nueva publicación, ha hecho crecer la emoción de la nueva temporada de Betty la fea. Recientemente, se publicó un video que impactó a muchos. Un adelante con el que varios actores que estaban en duda, confirmaron su presencia en esta nueva entrega. Una de ellas fue Natalia Ramírez, junto a Lorna Cepeda. Sin embargo, esta no fue la única sorpresa, además, se pudieron ver rostros nuevos que se sumarán. Aún así, muchos se empezaron a preguntar que ocurrió con Luis Mesa. Pero tristemente se queda por fuera de los actores que estarán en Betty la fea.

Luis Mesa se queda por fuera de los actores que estarán en Betty la fea

Es bien sabido que esta nueva temporada de Betty la fea tendrá grandes cambios. En esta ocasión la historia no se centrará en Betty y don Armando; la hija de estos dos, interpretada por Juanita Molina, será la verdadera protagonista. Aún así, esto no quiere decir que la esencia de la novela vaya a sufrir grandes cambios, o eso es lo que todos esperan. Por eso mismo, Prime Video, ha decidido traer de vuelta a varios de los actores que estuvieron en la primera temporada de RCN. Sin embargo, dentro de los actores que estarán en Betty la fea, no se encuentra el reconocido Luis Mesa.

Esto sin duda alguna sorprendió a muchos. Sin duda alguna, muchos se empezaron a preguntar por qué no volverá el reconocido Daniel Valencia. Eso sí, ya es seguro que Luis Mesa no se sumará al elenco de la nueva temporada. Él mismo lo confirmó por medio de sus redes sociales, donde le deseó mucha suerte y éxito a sus compañeros. Pero además, un mensaje suyo en la red social X, también dejó pensando a muchos sobre su participación. "Pero, por cosas de la vida, Valencia se transformó en un personaje oscuro e irremedimible. Digamos que el personaje original murió por desnaturalización."

Pero, por cosas de la vida, Valencia se transformó en un personaje oscuro e irremedimible. Digamos que el personaje original murió por desnaturalización. — Luis Mesa (@mesaluis) September 29, 2023

Este fue el mensaje que dejó Luis Mesa, dando a entender el cambio que tuvo el personaje.

