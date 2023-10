Cuando grabar Pasión de gavilanes fue una tormenta para Danna García

.Publicidad.

En el año 2003, llegó a Colombia la que sería una novela muy exitosa a nivel mundial. La familia de los Reyes y los Elizondo conquistó a millones de personas que disfrutaron de la producción. Esto también hizo que sus actores lograran un mayor protagonismo a nivel nacional e internacional. Además, también significó grandes ganancias monetarias para los protagonistas de la historia. Sin embargo, esto no significó una buena experiencia para todos. Y es que, Danna García en Pasión de gavilanes, tuvo que vivir situaciones que en ese entonces, no fueron agradables.

La vida de Danna García antes de estar en Pasión de gavilanes

Desde muy pequeña la actriz nacida en Medellín, se dedicó a la actuación. A muy corta edad participó en comerciales y una que otra serie. El talento que la paisa tenía le valió para ir ganándose un lugar en la televisión colombiana. Poco a poco su nombre ganó reconocimiento y empezó a aparecer en diversas producciones. Algunas de ellas fueron Azúcar, La casa de las dos palmas y Victoria. Pero a su vida llegaría un papel de mayor trascendencia. Un personaje que impactaría de manera su carrera como actriz. En 1994, participó como Marcela Vallejo Cortez en la popular novela Café con aroma de mujer.

Aunque no era la protagonista, la novela sí permitió que la fama de la paisa creciera. Aunque no se puede comparar con la fama que tuvo Danna García en Pasión de gavilanes. En el mismo año en que estuvo en Café, decidió lanzarse al estrellato como cantante, otro de sus grandes talentos. Aunque lograron obtener gran aceptación Café Moreno, el nombre de la banda, se disolvió poco después. Por otro lado, su carrera como actriz seguía creciendo. Incluso, se convirtió en la primera colombiana en tener el papel protagónico de una novela en México. Pero en Colombia seguirán detrás de su talento.

Fue así como la mujer regresó al país para estar en novelas como Perro amor. Su papel allí le valió para obtener varias nominaciones e incluso premios. Y fue así como pasó el tiempo y la mujer estudió, se preparó, mientras seguía actuando en una que otra producción. Entonces llegó el año 2003, y la carrera de la mujer tendría un gran repunte.

Llega Norma Elizondo a la vida de la paisa

Seguramente a todos tomó por sorpresa el éxito tan aplastante que logró la primera temporada de la novela. La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo impactó con gran sorpresa en el rating de la televisión colombiana. La fama de estos personajes logró un sin fin de nominaciones. Algunos de ellos fueron por Mejor Telenovela, Mejor Actor Protagónico, Mejor Actor de Reparto, en los Premios TVyNovelas. En los Premios India Catalina también logró conseguir los dos galardones a los que fue nominado. Ahora bien, esta producción también significó grandes ganancias para sus actores.

Mario Cimarro y Danna García obtuvieron un billete largo por participar en la novela. Un dinero que fue significativo para la fortuna de ambos. Aún así, la novela también tuvo varios tintes amargos para la vida de la actriz paisa.

El mal momento que vivió Danna García en Pasión de gavilanes

Hace algunos años, la mujer reveló varios datos desconocidos de su pasó por la novela. Si bien la novela tenía buen ritmo y todos se entendían, no eran una familia como tal. La actriz no pasaba por su mejor momento, y no conocía a nadie de la producción. Además, poco a poco su papel como Norma Elizondo junto al de Mario Cimarro, iban tomando mayor relevancia en la historia. Algo que no cayó del todo bien con el resto del elenco. Y es que, esa no era la historia que les habían vendido, pues las 3 parejas debían ser protagónicas. Eso sí, su relación con Mario Cimarro siempre fue muy buena.

Además, la mujer aseguró que el ser introvertida también afectó el poder integrarse con los demás. Incluso, estas cosas fueron confirmadas por Lorena Meritano. A pesar de las situación, la mujer pudo dejar eso atrás y solucionar aquellos problemas de aquel entonces. Pese a todo, el éxito de Danna García en Pasión de gavilanes no pasó desapercibido y la mujer pudo aprovecharlo. Hoy en día la relación que mantiene con el resto del elenco es positiva. Además, su participación en Pasión de gavilanes 2 fue vital.

