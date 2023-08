¿Tener una relación amorosa con una Inteligencia Artificial?

.Publicidad.

La famosa estrella de Twitch y creadora de Onlyfans estadounidense Kaitlyn Siragusa o mejor conocida como Amouranth ha sacado su propio chatbot: AI Amouranth con la empresa de inteligencia artificial Forever Voices.

Para interactuar con esta inteligencia artificial (IA) los fanáticos deben pagar un dólar para enviar y recibir notas de voz, mensajes de texto e imágenes como si estuvieran interactuando con la propia Amouranth, e incluso si el fan lo desea se puede hacer pasar como su pareja.

-Publicidad.-

La streamer afirma estar cansada de las peticiones obscenas que constantemente recibe por parte de sus seguidores. En palabras de la propia Siragusa “hay mucha gente que piensa que soy como esta persona accesible” por lo que espera que su chatbot de inteligencia artificial “enseñe a las personas habilidades de socialización”.

| También le puede interesar: Las máquinas jamás nos dominarán: no hay porqué temerle a la Inteligencia Artificial

Publicidad.

Adelante, puede reírse si quiere, pero con los nuevos avances de la “computación afectiva” se busca lograr que la IA pueda interpretar y simular emociones humanas, de manera que es posible entablar una comunicación mucho más natural y realista.

Esto ha abierto muchos debates sobre el rol que tienen estas IA ¿Qué estereotipos sobre las mujeres afianzan estas IA? ¿Qué implicaciones tiene esta forma de relacionarse con las IA para la visión de las relaciones afectivas?

La figura de Amouranth es fácilmente una de las estrellas con mayor influencia entre los streamers de Twitch y en las plataformas digitales en general, no obstante, conformar relaciones unilaterales con personajes ficticios o celebridades no es algo nuevo.

Por el contrario existen muchos antecedentes desde la utilización de hologramas como es el caso de Akihiko Kondo y Hatsune Miku, oficialmente casados desde 2018 o hacer uso de AI girlfriends apps o simulators, es decir aplicaciones que permiten interactuar con “avatares” generados a partir de inteligencia artificial. Puede ser con la intención de buscar una pareja, en otras palabras, que este “avatar” se convierta en su “novia” o simplemente para tener a alguien con quien hablar; sin mencionar a ELIZA uno de los primeros chatbots el cual apareció en 1964.

| También le puede interesar: La Unión Europea regula el uso de IA

Por otro lado, tampoco es nuevo usar las IA con fines eróticos, por ejemplo "VirtualMate" es un sistema de realidad virtual que permite a los usuarios interactuar con un personaje virtual en entornos y situaciones eróticas. También se ha utilizado la IA para el desarrollo de robots sexuales como "RealDoll Harmony" de Abyss Creations. Harmony es un robot con apariencia humana que puede mantener conversaciones, aprender y adaptarse a las preferencias del usuario y proporcionar experiencias sexuales simuladas.

La IA se ha usado para la generación de imágenes y videos, por ejemplo, se han desarrollado algoritmos como "This Person Does Not Exist" que generan imágenes realistas de personas que no existen, pero con apariencia humana o incluso se han creado deepfakes de celebridades famosas con finales eróticos.

Ahora bien, Amouranth expresa diferentes razones por las cuales ha optado por crear su propio chatbot, además de la enorme ganancia monetaria que este claramente le brinda, se trata también de su propia seguridad pues explica “Espero que con una IA que les responda, tal vez elimine parte del comportamiento acosador”.

Ella manifiesta que muchos de sus seguidores la desean y obsesionan, por lo que ella necesita gestionar mejor el flujo de mensajes y preguntas en el chat, al mismo tiempo que lidia con stalkers y acosadores.

Tal vez el argumento más nombrado es que estos chatbots pueden contribuir a reducir la sensación de soledad, por ejemplo, otra importante influencer llamada Caryn Marjorie afirma sobre su chatbot “CarynAI es el primer paso en la dirección correcta para curar la soledad. A los hombres se les dice que repriman sus emociones, oculten su masculinidad y que no hablen de los problemas que tienen”. No obstante, existen importantes dudas de si estos chatbots girlfriends son la mejor manera de combatir la soledad, algunas personas pueden recurrir a los chatbots de "novias" o "novios" virtuales como una forma de evitar el desarrollo de relaciones reales con otras personas.

Esto puede perpetuar la soledad y el aislamiento, ya que no se aborda el desafío fundamental de establecer nuevos vínculos sociales significativos. Asimismo, el desarrollo de chatbots de "novias" o "novios" virtuales puede abrir la puerta a la explotación emocional de las personas que buscan compañía. Algunos desarrolladores pueden aprovechar la vulnerabilidad de las personas solitarias para obtener beneficios económicos sin preocuparse por su bienestar emocional.

Otro problema con el argumento de la soledad es que plantea que aquellos que utilizan estos chatbots lo hacen porque tiene una carencia o una falta que buscan llenar con el uso de la IA. Actualmente, gracias a la tecnología nos estamos enfrentando a una revolución sexual y afectiva ¿quién dice que personas como usted o como nosotros no podemos experimentar también con diferentes artefactos e inclusive incorporarlos en nuestras relaciones afectivas, es decir, poner en práctica juguetes sexuales interactivos que les permiten a las personas tener relaciones sexuales hibridas entre IA y seres humanos?

Decir que la única razón por la que las personas utilizan las IA es por soledad, es como decir que las personas solo utilizan consoladores o juguetes sexuales porque no tienen pareja.

Además de los ideales físicos de mujeres de voz suave, muy femeninas, sumamente atractivas y con cuerpos voluptuosos; el chatbot crea en la mente de los usuarios una ilusión de cómo se supone deben ser y verse las mujeres, lo cual puede tener efectos problemáticos a la hora de relacionarse con las mujeres en la vida real.

En este orden de ideas, el chatbot de AI Amouranth también genera un impacto en la forma en que se entienden las relaciones. Cualquiera que ha estado en una relación sabe que su pareja es un universo independiente, tiene sus propios criterios para tomar decisiones, tiene buenos días y malos días, cambia de estado de ánimo, e incluso se debe aprender a solucionar conflictos.

Por el contrario, estos chatbots siempre están con el mismo estado de ánimo, no atraviesan eventos traumáticos y siempre están dispuestos a complacer. Con los chatbots no hay necesidad de lograr entendimientos mutuos, por el contrario, el punto de atención siempre está en lo que desea la persona que paga.

Ante esta revolución sexual y tecnológica es necesario explorar y experimentar con los productos que tiene para ofrecernos pues es evidente que están aquí para quedarse, no obstante, no debemos dejar que la IA, los robots antropomorfos, los chatbots, juguetes sexuales, entre otros alteren de forma negativa nuestra vida y la forma cómo nos relacionamos con los demás. En este sentido, cuéntenos, ¿le gustaría utilizar alguna inteligencia artificial en algún momento de su vida? O ¿piensa que existiría la posibilidad de tener una relación poliamorosa con una IA?