La verdad detrás del 'Búfalo', el nuevo integrante que controla el templo de Yo me llamo

Ya arrancó la nueva temporada del popular programa Yo me llamo. El reality de Caracol Televisión, es uno de los programas más vistos y queridos por los televidentes. Quizás, es por esto que el canal ha tomado la decisión de hacer tantos cambios, temporada tras temporada. Todo ello, le da un mayor atractivo al formato, pues no siempre es igual, año tras año. Por supuesto que esta nueva edición no ha sido la excepción y han habido grandes diferencias, respecto a su anterior temporada. Nuevos integrantes se han sumado, entre ellos el Búfalo o Emanuel Mendoza, quien ha causado muchas intriga en redes sociales.

Búfalo, el nuevo integrante que se sumó a Yo me llamo

Seguramente los seguidores más fieles ya disfrutaron del primer capítulo de este reality. Ellos debieron haber visto todo lo nuevo que tiene Caracol en esta temporada del programa. No solo Laura Acuña o Rey Ruiz hacen parte de las novedades de Yo me llamo. También conocimos la nueva IA, llamada Armonio y a un nuevo personaje que se apoda como Búfalo. Este último ha sido uno de los nuevos personajes más llamativos que tiene esta entrega del reality. Muchos han preguntado de quién se trata y aunque no todos lo sepan, es un personaje bastante llamativo.

Muchos se habrán dado cuenta que el hombre se encargará de "mantener e l orden en el escenario". Así mismo, sacará a los diferentes participantes que no hagan buenas presentaciones. Respecto a Emanuel Mendoza, es más que un "guardia" o encargado de la seguridad del reality. Se trata de un reconocido deportista, el cual ha brillado gracias a su fuerza, especialmente en Strongman. Diferentes medios han mencionado que el Búfalo ha practicado rugby; además, con mucho esfuerzo ha logrado sacar a su familia adelante. Pese a esto, el hombre no ha tenido la oportunidad por la falta de recursos.

De hecho, actualmente y debido a esta situación, ha tenido que dedicarse a ser instructor de un gimnasio. Pero esto no es todo, pues así mismo, se desempeña como vigilante de un centro nocturno. Quizás, toda su fuerza y su potencial pueda ser aprovechado ahora que se ha sumado al equipo de Yo me llamo. Este programa es una gran oportunidad de visibilidad para quienes están en él, incluído el Búfalo o Emanuel Mendoza.

