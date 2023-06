¿Esperanza Gómez es mamá? La verdad detrás de la adopción de su hija

La actriz de la industria para adultos poco ha hablado sobre la crianza de su hija, quien en realidad es su sobrina. La joven de 26 años no se avergüenza de su madre

Una de las actrices del cine para adultos más reconocida de Colombia es Esperanza Gómez, a pesar de que la caldense lleva más de 13 años trabajando en la industria, aún su imagen se ve muy empañada por esta labor tanto que así que algunos de sus seguidores consideran casi imposible que pueda llegar a ser mamá y lo que muchos desconocen es que ya lo es.

En una entrevista, la actriz de 43 años reveló que tiene una hija de 26 años y que ha tenido que cumplir no sólo el papel de mamá, sino también el de papá.

¿Por qué Esperanza Gómez adopto a su sobrina?

La también modelo y empresaria confesó que hace más de 11 años se operó para no quedar embarazada. Sin embargo, decidió ayudar en la crianza de su sobrina Valentina Gómez. De acuerdo a lo que contó, su hermana quedó en embarazó estando muy joven por lo que quiso colaborar durante su crecimiento, labor que con los años no ha abandonado.

"Yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que, mi hermana no la castigaba entonces me tocaba a mí", dijo Esperanza en esa ocasión.

Para Esperanza Gómez no es ningún problema asumir dichas responsabilidades, pues asegura que, aunque ella no es la mamá biológica, la quiere como si fuese su propia hija "Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduque, porque padre no es el que engendra, es el que hace el papel".