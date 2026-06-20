El candidato, el ventrílocuo y el muñeco

VIDEO, El tópico del Profe. En un espectáculo de ventriloquia, todos observan al muñeco. Pocos se preguntan quién mueve realmente los hilos. Algo parecido está ocurriendo en esta campaña política, donde la imagen, el impacto mediático y la construcción de marca parecen imponerse sobre el debate de ideas y las soluciones a los problemas del país.



En esta videocolumna se explora cómo algunas campañas logran instalar una marca personal tan poderosa que el debate sobre políticas públicas termina eclipsado por la imagen del candidato. A través de una metáfora tan sencilla como inquietante —la del ventrílocuo y su muñeco—, se plantean preguntas esenciales sobre el estado de nuestra democracia y el rol del ecosistema mediático.



Porque quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea identificar quién habla más fuerte, sino aprender a distinguir entre el espectáculo y las verdaderas ideas que definirán el futuro del país.

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