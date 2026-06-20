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Opinión

El candidato, el ventrílocuo y el muñeco

PorManuel G. Jaimes

Jun 20, 2026

Una reflexión sobre marketing político, espectáculo y democracia

Portrait of a man in a blazer and dark shirt, facing the camera with a neutral expression in a plain setting (black-and-white). - El candidato, el ventrílocuo y el muñeco
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VIDEO, El tópico del Profe. En un espectáculo de ventriloquia, todos observan al muñeco. Pocos se preguntan quién mueve realmente los hilos. Algo parecido está ocurriendo en esta campaña política, donde la imagen, el impacto mediático y la construcción de marca parecen imponerse sobre el debate de ideas y las soluciones a los problemas del país.

En esta videocolumna se explora cómo algunas campañas logran instalar una marca personal tan poderosa que el debate sobre políticas públicas termina eclipsado por la imagen del candidato. A través de una metáfora tan sencilla como inquietante —la del ventrílocuo y su muñeco—, se plantean preguntas esenciales sobre el estado de nuestra democracia y el rol del ecosistema mediático.

Porque quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea identificar quién habla más fuerte, sino aprender a distinguir entre el espectáculo y las verdaderas ideas que definirán el futuro del país.

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Por Manuel G. Jaimes

Politólogo y Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesor universitario en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia IREL-UnB (Brasil). Consultor político experto en comunicación y marketing político-electoral, cofundador de ROA consultoría política.