La ventaja de trabajar en Padres e Hijos: Motoa, uno de los pocos actores que llegó a la vejez con plata

Conocí a Luis Eduardo Motoa en su finca en Subachoque. A 15 minutos del pueblo tiene, en la mita de un cerro, una granja, donde atiende a estudiantes de colegios junto a su pareja. Allí tiene patos, pavos reales, gallinas exóticas y otro tipo de animales. A Motoa no le hace falta actuar y cuando lo hace es porque la vocación es algo que no se acaba con los años. Una de las preguntas que le hice, dándome de experto en actuación, era si haber sido durante dos décadas Carlos Alberto no le había hecho daño a su carrera. Luis Eduardo Motoa es un tipo humilde y sonrió. Me dijo que él no era uno de esos complejos actores del método, uno con aspiraciones de ser discípulo de Strasberg, de ser Marlon Brando, o De Niro, sino que era un trabajador cualquiera, un tipo que tenía que salir a romperse la espalda a diario. Por eso estaba agradecido con Padres e Hijos, porque le había permitido tener un trabajo digno durante 20 años, algo que no le había pasado a la mayoría de sus compañeros.

Porque de actores en situaciones extremas es lo que está poblado este país. Sobre todo después de la pandemia. Ahí está Juancho Arango, quejándose de que Netflix no le pague regalías a pesar de que una de las novelas en donde supo ser estrella, Pedro el escamoso, está en el Top 5 de lo más visto en la plataforma. Está Julio César Luna, absolutamente olvidado y con problemas económicos como tantos otros de nuestras viejas glorias de la televisión.

Motoa pudo ahorrar para comprarse un terreno y vivir su entrada a la vejez con la dignidad que todo trabajador debería tener. Su caso es parecido al de Julio Medina, que tiene sus ahorros por pertenecer al sindicato de actores de Hollywood y contrasta con otros ejemplos realmente lamentables como Maria Eugenia Dávila quien murió en un hospicio en el barrio Pasadena al norte de Bogotá.

Mientras muchos se burlaban en el momento, fingiendo ser actores del método, por su encasillamiento como Carlos Alberto Franco en Padres e Hijos, Motoa ahorraba en silencio para poder tener su terreno de sueño en Subachoque, amanecer con la frescura del campo, rodeado de cabras y haciendo queso y yogurt, lejos del mundanal y ensordecedor ruido de Bogotá.

