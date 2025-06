La valoración de los muertos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Si el mundo va a seguir acolitando las bestias apocalípticas de Trump, Netanyahu y Jamenei vamos a caer en un pozo sin salida. Cuando se oye al orangután amarillo de Washington decir que ya tienen localizado al líder de los ayatolás, pero que todavía no lo van a matar, hay que pellizcarse para comprobar que estamos oyendo al presidente del país más poderoso y dizque democrático del mundo, y no una película de vaqueros del oeste gringo. Y si uno ve al venerable barbuchas jefe de los ayatolás hablando sentado ,con mirada de abuelo tierno, amenazando con arrasar a Israel si los Estados Unidos entran a apoyarlo, hay que volverse a pellizcar para saber en cual momento de la historia estamos viviendo .Porque, como están las cosas, es fácil confundirse y podríamos creer que no estamos en pleno siglo XXI sino en los días de la guerra santa de Mahoma .

Pero donde hay que no solo pellizcarse sino meterse en un cubo de hielo es cuando se oye al demoniaco primer ministro de Israel afirmando que han atacado a Irán y sembrado la muerte y la destrucción para impedir que lleguen a tener la bomba nuclear.

Nos aproximamos al abismo y seguimos igual que fuéramos a un paseo bugueño

Por supuesto en la guerra todo puede pasar, pero no obliga a admitirse. Si las máquinas propagandísticas de los judíos ricos de Wall Street valoran al exceso los 24 únicos muertos de los ataque persas contra Tel Aviv y ni se sonrojan matando 54 palestinos que hacían cola para recibir un mendrugo, tenemos que admitir que el mundo está trocando sus valores. Ya la vida no se respeta. Se mata con la misma facilidad y convicción conque nos tomamos un vaso de agua. Nos estamos dejando contagiar de la bellaquería con que los dueños del poder valoran la existencia humana. Nos aproximamos al abismo y seguimos igual que fuéramos a un paseo bugueño.