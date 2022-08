La vaguedad en la cita de Mario Mendoza

Por: Cristhian Camilo Gigli |

agosto 01, 2022

Como librero independiente, y por lo tanto comerciante, me ha dejado perplejo el “elitismo” del escritor Mario Mendoza, ese elitismo que él mismo parece “criticar” en los diferentes medios de comunicación que ha visitado, por la presentación de su nuevo libro: Leer es resistir.

En mi corta instancia en la librería Panamericana, cuando veía las novedades que llegaban al final de mes, yo solo me podía imaginar que aquel libro solamente podía haberse escrito por encargo de la editorial, mi ignorancia no entendía otra cosa, pero luego el oficio, la experiencia, le enseña casi intuitivamente al buen librero que, para tener un catálogo “serio” de un sello editorial, se necesitan tres o cuatro sellos comerciales para sostenerlo. En otras palabras, el mundo editorial funciona más o menos de esta manera: apuestan por un libro esperando que se convierta en un pelotazo comercial para sostener los libros que no se venden, o que leen muy pocas personas: académicos, intelectuales, gente de la “élite del pensamiento humano”.

La vaguedad académica de Mario Mendoza citando a las Naciones Unidas como criterio para medir el producto interno bruto de un país me genera duda en cuanto a la educación en temas económicos del escritor, no sé si conoce la ley de oferta y demanda que prima en una economía de mercado libre. Por la calidad de títulos que escribe, parece que la conoce muy bien, sus libros venden y sostienen catálogos, pero no hay que satanizar a los analfabetos funcionales que sirven para poco o para nada, como tampoco se puede idolatrar a los idealistas románticos con delirios académicos en el siglo en que vivimos.

Lo importante no es tener cinco carros, tres yates, ni ocho apartamentos, en eso todos estamos de acuerdo. Pero tampoco se puede menospreciar a los millonarios que tienen ese privilegio, si es fruto de su esfuerzo, de su inteligencia; si no es fruto de la putrefacta corrupción, bienvenido el progreso de mi vecino o de mi amigo. Ahora bien, con el criterio que Mario usa para definir qué es un “analfabeta funcional”, en la entrevista que otorgó a noticias caracol, ¿será que Elon Musk o Amancio ortega o Don Carlos Federico Ruíz caben en ese criterio?

Hay que aceptar la realidad y no adornarla con sutiles adjetivos o vaguedad en las frases. El señor Mario Mendoza tiene mucha influencia y por lo tanto mucho poder en los jóvenes. En una economía de libre mercado, el libro también es una mercancía (el libro también es un bien de capital), y quizás una mercancía de las más puras en el sentido económico (hoy por hoy en términos temporales parece más rápido la construcción de un edificio que la publicación de un libro), ya que requiere muchas manos, requiere una operación muy importante para que un libro esté exhibido en una estantería. Por eso siempre me gusta decir que un libro no tiene una sola responsabilidad, tiene muchas, desde la persona que abrió la puerta de la editorial, hasta el genio del editor, el humor del director comercial, y un largo etc.

Desde Gabriel García Márquez, nadie en la literatura colombiana ha hecho más por los libros, la lectura y la literatura que Mario Mendoza. Como bien lo dice, en silencio, como un orfebre que trabaja sus libros, él ha creado país. Y hay que decir las cosas como son, ninguna de las supuestas vacas sagradas de la literatura colombiana o los intelectuales del tesoro público ha logrado lo que Mario ha logrado: A sus espaldas debe haber un sin número de lectores que quizás a algún día llegarán al Quijote de Cervantes o al Ulises de Joyce; y por qué no, a las enseñanzas de Séneca, los versos de Fray Luis, y a los sonetos de oro de Lope y Quevedo.

Siempre me gusta comparar a Mario Mendoza con el ya inmortal escritor español Carlos Ruiz Zafón, con méritos propios y sin ayuda de nadie lograron el éxito profesional, pero sobre todo el personal.