La unión de los vallecaucanos que se volvió un solo clamor

La preocupación por el futuro de grandes obras para el Valle del Cauca ha despertado una solidaridad sin precedentes con el departamento, que reclama el cumplimiento de los compromisos con proyectos estratégicos gestionados por años para impulsar la competitividad y el desarrollo de la región y el país. Empresarios, gremios, dirigentes locales y nacionales, han sumado sus voces para reclamar al Gobierno nacional garantías en la asignación de recursos.

Las consecuencias que acarrearía la falta de respaldo financiero para iniciativas fundamentales como el Tren de Cercanías, la vía Mulaló-Loboguerrero, el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, el acueducto para Distrito portuario, la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el proyecto de soberanía alimentaria, serían de un gran impacto para los vallecaucanos que han esperado verlos rodar.

Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, fue enfático al señalar que “no se trata solo de obras, sino de la sostenibilidad económica y social de todo un territorio que ha sido motor del país”.

Por su parte, María Fernanda Santa, directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, alertó sobre el riesgo que implicaría paralizar proyectos de infraestructura que mejoran la conectividad, impulsan el comercio y promueven la competitividad regional. “Cada día de retraso es un día perdido para el crecimiento del Valle”, afirmó.

La indignación por la posibilidad de que se frenen estas inversiones también fue compartida por líderes sociales y comunitarios. Óscar Guzmán, gerente de la Corporación para la Recreación Popular, propuso una gran cumbre en Bogotá que reúna a todos los vallecaucanos para exigir el cumplimiento de los compromisos con el territorio. “No es momento de divisiones, es momento de unidad total”, recalcó.

Mientras que, Germán Jaramillo, de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, advirtió incluso sobre presiones y amenazas de represalias desde algunos sectores del Gobierno nacional. Frente a este panorama, el llamado generalizado es a actuar con firmeza, dejando de lado diferencias ideológicas, para salvaguardar los intereses de una región que reclama un trato equitativo y justo.

Durante el encuentro que congregó a los principales actores económicos del departamento, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reiteró que el departamento no solo aporta el 10% del Producto Interno Bruto nacional, sino que históricamente no ha recibido recursos en proporción a esa contribución. “Ahora es cuando más necesitamos estar unidos como departamento. Es el momento de reclamar lo que nos corresponde, porque nosotros sí hemos aportado, pero no hemos recibido lo que necesitamos”, enfatizó la mandataria.

La jornada que se cumplió en Cali, también sirvió para consolidar una agenda permanente que aglutine al sector público y privado en defensa de las inversiones en la región.

