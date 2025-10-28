Nota ciudadana

La única manera para que Colombia resuelva sus problemas es entendiendo las causas que los originan

Los conflictos sociales y políticos en Colombia no se resuelven con discursos, sino entendiendo las causas que los originan

Por: Hernando Copete Ortiz
octubre 28, 2025
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
La única manera para que Colombia resuelva sus problemas es entendiendo las causas que los originan

Los comportamientos humanos no son aleatorios ni fruto del azar. Están determinados por factores biológicos, culturales y sociales: desde la genética hasta los valores, la educación, las instituciones o las condiciones económicas.

El aprendizaje social se construye a través de distintos tipos de conocimiento —empírico, científico, filosófico, teológico e intuitivo— que moldean nuestras habilidades, juicios y decisiones. Cuando estos saberes se aplican de forma equilibrada y respetuosa con los derechos humanos, estamos construyendo el paraíso terrenal, como dice el autor.

Causas, efectos y conocimiento

La sociología explica los fenómenos sociales como relaciones de causa y efecto:

  • Durkheim planteó que un hecho social se explica por otro hecho social.
  • Weber argumentó que los valores y creencias pueden ser la causa de los efectos sociales.

En psicología, el condicionamiento operante sostiene que el comportamiento se aprende en función de los refuerzos externos; y desde la estadística, las correlaciones permiten medir la fuerza y dirección de esas relaciones.

Entender el contexto antes de decidir

El ser humano vive en un entorno donde múltiples factores —históricos, económicos, políticos, familiares o ideológicos— influyen en su conducta. Por eso, las decisiones públicas no deberían tomarse desde la emoción o la ideología, sino desde el estudio de esas relaciones causa–efecto.

Como ejemplo, el diagrama de Ishikawa o “espina de pescado” permite visualizar cómo distintas causas (geográficas, económicas, sociales o políticas) se interconectan para generar un problema.

Tres enfoques para los problemas

Los conflictos pueden abordarse de tres formas:

  • Reactiva: actuar solo cuando el daño ya está hecho.
  • Proactiva: anticiparse y prevenir el problema.
  • Prospectiva: educar y transformar las conductas desde la raíz.

Ejemplo 1: los incendios forestales

Apagarlos es una acción reactiva. Prevenirlos mediante controles es proactiva. Educar a la población en el uso del fuego y sustancias inflamables es prospectiva.

Ejemplo 2: el aborto

El autor distingue causas naturales y voluntarias. Propone la responsabilidad compartida como enfoque proactivo y la educación sexual como estrategia prospectiva. En su lectura, “el amor no se condena, sino se encondona”.

Ejemplo 3: los cultivos ilícitos

A partir de su experiencia en Miraflores (Guaviare), el autor explica que la coca reemplazó a la yuca no por gusto, sino por economía: el pago era inmediato y rentable.

El uso de glifosato es una respuesta reactiva; la diversificación agrícola y el comercio sostenible serían acciones proactivas; y las campañas educativas contra el consumo, la solución prospectiva. Si se elimina la demanda, desaparece la oferta.

Los modelos que ayudan a entender la realidad

  • Regresión lineal múltiple: mide el impacto de distintas causas sobre un efecto.
  • MICMAC: identifica qué variables tienen más influencia o dependencia.
  • Ley de Pareto (80/20): el 80 % de los efectos proviene del 20 % de las causas.

La verdadera raíz de los problemas

En síntesis, pocas personas y grupos —a veces funcionarios, otras instituciones— concentran las causas principales de la corrupción y el deterioro social.
Sectores como la salud, educación, pensiones, justicia y contratación pública aplican soluciones reactivas o parciales, que corrigen a corto plazo, pero no eliminan las causas de fondo.

Mientras no entendamos el origen de los problemas, seguiremos apagando incendios con gasolina.

También le puede interesar:

El fallo que absolvió a Álvaro Uribe es una vergüenza judicial para Colombia
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Nota Ciudadana
El Pacto Histórico está cantando victoria sin haberse ganado nada

El Pacto Histórico está cantando victoria sin haberse ganado nada

Nota Ciudadana
La peligrosa jugada de invadir Venezuela con la que los gringos empeorarían la crisis del vecino país 

La peligrosa jugada de invadir Venezuela con la que los gringos empeorarían la crisis del vecino país 

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus