La única manera para que Colombia resuelva sus problemas es entendiendo las causas que los originan

Los conflictos sociales y políticos en Colombia no se resuelven con discursos, sino entendiendo las causas que los originan

Por: Hernando Copete Ortiz |

octubre 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los comportamientos humanos no son aleatorios ni fruto del azar. Están determinados por factores biológicos, culturales y sociales: desde la genética hasta los valores, la educación, las instituciones o las condiciones económicas.

El aprendizaje social se construye a través de distintos tipos de conocimiento —empírico, científico, filosófico, teológico e intuitivo— que moldean nuestras habilidades, juicios y decisiones. Cuando estos saberes se aplican de forma equilibrada y respetuosa con los derechos humanos, estamos construyendo el paraíso terrenal, como dice el autor.

Causas, efectos y conocimiento

La sociología explica los fenómenos sociales como relaciones de causa y efecto:

Durkheim planteó que un hecho social se explica por otro hecho social.

planteó que un hecho social se explica por otro hecho social. Weber argumentó que los valores y creencias pueden ser la causa de los efectos sociales.

En psicología, el condicionamiento operante sostiene que el comportamiento se aprende en función de los refuerzos externos; y desde la estadística, las correlaciones permiten medir la fuerza y dirección de esas relaciones.

Entender el contexto antes de decidir

El ser humano vive en un entorno donde múltiples factores —históricos, económicos, políticos, familiares o ideológicos— influyen en su conducta. Por eso, las decisiones públicas no deberían tomarse desde la emoción o la ideología, sino desde el estudio de esas relaciones causa–efecto.

Como ejemplo, el diagrama de Ishikawa o “espina de pescado” permite visualizar cómo distintas causas (geográficas, económicas, sociales o políticas) se interconectan para generar un problema.

Tres enfoques para los problemas

Los conflictos pueden abordarse de tres formas:

Reactiva: actuar solo cuando el daño ya está hecho.

actuar solo cuando el daño ya está hecho. Proactiva: anticiparse y prevenir el problema.

anticiparse y prevenir el problema. Prospectiva: educar y transformar las conductas desde la raíz.

Ejemplo 1: los incendios forestales

Apagarlos es una acción reactiva. Prevenirlos mediante controles es proactiva. Educar a la población en el uso del fuego y sustancias inflamables es prospectiva.

Ejemplo 2: el aborto

El autor distingue causas naturales y voluntarias. Propone la responsabilidad compartida como enfoque proactivo y la educación sexual como estrategia prospectiva. En su lectura, “el amor no se condena, sino se encondona”.

Ejemplo 3: los cultivos ilícitos

A partir de su experiencia en Miraflores (Guaviare), el autor explica que la coca reemplazó a la yuca no por gusto, sino por economía: el pago era inmediato y rentable.

El uso de glifosato es una respuesta reactiva; la diversificación agrícola y el comercio sostenible serían acciones proactivas; y las campañas educativas contra el consumo, la solución prospectiva. Si se elimina la demanda, desaparece la oferta.

Los modelos que ayudan a entender la realidad

Regresión lineal múltiple: mide el impacto de distintas causas sobre un efecto.

mide el impacto de distintas causas sobre un efecto. MICMAC: identifica qué variables tienen más influencia o dependencia.

identifica qué variables tienen más influencia o dependencia. Ley de Pareto (80/20): el 80 % de los efectos proviene del 20 % de las causas.

La verdadera raíz de los problemas

En síntesis, pocas personas y grupos —a veces funcionarios, otras instituciones— concentran las causas principales de la corrupción y el deterioro social.

Sectores como la salud, educación, pensiones, justicia y contratación pública aplican soluciones reactivas o parciales, que corrigen a corto plazo, pero no eliminan las causas de fondo.

Mientras no entendamos el origen de los problemas, seguiremos apagando incendios con gasolina.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.