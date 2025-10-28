El Pacto Histórico está cantando victoria sin haberse ganado nada

Los 2,1 millones de votos de Cepeda y Corcho representan apenas el 18 % de los que eligieron a Petro; el Pacto Histórico enfrenta su momento más difíci

octubre 28, 2025

Cuando Gustavo Petro lanzó su precandidatura a inicios de 2022, lo hizo impulsado por la energía del estallido social, prometiendo hacer realidad los anhelos de cambio que lo llevaron a la Presidencia. En ese momento, su aceptación superaba el 60 %, y junto a Francia Márquez y Camilo Romero, obtuvo 5,8 millones de votos en la consulta presidencial, de los cuales 4,5 millones fueron suyos.

En la elección final, Petro alcanzó más de 11,5 millones de votos. Hoy, tres años después, su aprobación ronda el 35 %.

Los nuevos números no alcanzan

En la reciente consulta, Iván Cepeda y Carolina Corcho lograron 2,1 millones de votos, menos de la mitad de los obtenidos por el Pacto en 2022 y apenas el 18,2 % de los votos con los que Petro ganó la Presidencia. Los sufragios de Cepeda representan apenas la tercera parte de los que consiguió Petro en la consulta anterior.

Pese a ello, en el movimiento se ha querido presentar el resultado como un éxito. Pero, si se observan las cifras con detenimiento, no hay mucho que celebrar. Más aún, si se considera que en esta votación participaron simpatizantes de otros partidos, algunos de los cuales no acompañarán al Pacto en las elecciones de mayo.

A esto se suman candidatos cercanos a contratistas que habrían aportado miles de votos y obtenido lugares privilegiados en las listas al Congreso, sin que Cepeda los objetara.

Un panorama difícil para 2026

Los resultados no alcanzaron las expectativas que manejaban Petro y Gustavo Bolívar, quienes aspiraban a entre tres y cinco millones de votos.

Además, el primer obstáculo de Cepeda no está en la oposición, sino dentro del propio movimiento: Roy Barreras, considerado el favorito de Petro ante la ausencia de Daniel Quintero, cuenta con una maquinaria electoral consolidada que podría superarlo fácilmente.

Cepeda, quien ha prometido continuar los programas de Petro, hereda también el desgaste del gobierno, marcado por conflictos internos y errores políticos que han reducido su apoyo ciudadano.

Con ese panorama, parece difícil que logre llegar a una segunda vuelta presidencial.

Por ahora, en el Pacto Histórico no hay nada que celebrar.

