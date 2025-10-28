La gentrificación se convierte en la nueva pandemia que ataca a los más pobres

Lo que parece revitalización urbana muchas veces es desplazamiento social: la gentrificación convierte barrios en vitrinas y hogares en productos del mercado

Por: Pamela Cantillo Muñoz |

octubre 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La gentrificación urbana es un proceso de renovación de barrios céntricos en el que los habitantes de menores ingresos son desplazados por la llegada de clases medias y altas. Este fenómeno, presente en casi todas las grandes ciudades del mundo, mezcla promesas de progreso con realidades de exclusión.

En apariencia, se trata de revitalización urbana: inversión, nuevos comercios, calles iluminadas y turismo. Pero detrás de la fachada del desarrollo se esconde una lógica de mercado que convierte el derecho a la ciudad en un privilegio, expulsando a quienes la habitaron desde siempre.

El término, nacido en el Reino Unido en los años sesenta, ha pasado de ser académico a cotidiano, cargado de polémicas y contradicciones. Lo que antes eran comunidades vivas, ahora son zonas “instagrameables”, uniformadas bajo la estética del consumo global. Donde hubo mercados y arte popular, hoy hay cafés temáticos y vitrinas para turistas.

Si bien genera recursos y empleo, la gentrificación reconfigura el poder dentro de la ciudad. Los barrios dejan de ser espacios de encuentro para convertirse en activos financieros. Los nuevos desarrollos atraen inversión y clase media, pero también expulsan a los habitantes históricos que dieron identidad al territorio.

La transformación no es solo económica: también es cultural. Se reemplaza la memoria colectiva por una imagen idealizada de ciudad moderna. Las calles cambian, pero también lo hacen los acentos, los oficios y los precios.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser oponerse al cambio —las ciudades son organismos vivos—, sino preguntarse quién dirige esa transformación y para quién se construye. Las políticas públicas deberían garantizar que el desarrollo urbano no excluya, sino que integre y mejore la vida de quienes ya habitan esos espacios.

La gentrificación, en última instancia, revela la tensión entre el valor económico del suelo y su valor social. Mientras las ciudades sigan tratándose como mercancías y no como comunidades, el progreso seguirá teniendo un costo demasiado alto: la pérdida del derecho de pertenecer.

