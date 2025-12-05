La última compra de Sarmiento Angulo para consolidarse en el negocio de energía en América

A través de Promigas, el banquero adquirió la totalidad de la operación de energía renovable en Latinoamérica de la sueca Zelestra Corporación S.A.U.

Promigas, una de las mayores distribuidoras y transportadoras de gas natural en Colombia, se consolida como un actor importante en el mercado de energía limpia en América Latina. La empresa, cuyo principal accionista es Corficolombiana del Grupo Aval con el 45 %, seguida por el Grupo Energía Bogotá con el 15 %, firmó un acuerdo el 5 de diciembre de 2024 con Zelestra Corporación S.A.U. para adquirir la totalidad de su operación de producción de energía renovable en Latinoamérica.

Esta adquisición incluye alrededor de 1.400 MW de capacidad contratada de almacenamiento solar y de baterías, además de más de 2.100 MW de proyectos en desarrollo avanzado en Chile, Perú y Colombia. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, indicó que esta movida representa un avance significativo en el logro de su estrategia "Nuestra Energía 2040", impulsando la expansión de su cartera de soluciones energéticas y de negocios no regulados, y la expansión a nuevas geografías.

La venta se alinea con la estrategia de Zelestra de concentrarse en sus principales mercados de crecimiento: Estados Unidos, Alemania, España, Italia, India y Malasia. Zelestra Corporación, una empresa europea de energía renovable fundada en 2005 como Solarpack, fue adquirida mayoritariamente por el fondo sueco de capital privado EQT desde 2021. A diciembre de 2024, Zelestra contaba en su portafolio con 7.109 MW en los tres países de Sur América. Es notable que, a pesar de la capacidad instalada, la operación en Perú fue la única que generó utilidades (USD 17,08 millones antes de impuestos), mientras que Chile y Colombia registraron pérdidas.

En Colombia la adquisición por parte de Promigas incluye dos parques solares: La Unión con una inversión de aproximadamente USD 200 millones y La Mata, localizada en el municipio de La Gloria, Cesar que con una inversión de USD 80 millones produce 108 MW y desde julio de 2024 está conectado a la red de interconexión eléctrica.

