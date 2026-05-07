La última aventura empresarial del venezolano Serafino Iacono: sacarle más oro la mina El Zancudo

A través de la canadiense Denarius Metals y otros socios suyos en Pacific Rubiales, buscan resucitar la icónica mina de Titiribi descubierta en hace 3 siglos

El empresario venezolano Serafino Iacono, decidió no quedarse quieto después de cerrar el capítulo de Pacific Rubiales y sus pozos petroleros del Meta. Son muchas las aventuras empresariales que ha emprendido y una de las últimas es un ambicioso proyecto para retomar la extracción de oro y plata de la histórica mina El Zancudo, ubicada en Titiribí, Antioquia. Esta iniciativa se desarrolla a través de la compañía canadiense Denarius Metals, la cual posee la totalidad de la mina desde 2021, y cuenta con Iacono como con aproximadamente el 17 % de la propiedad.

En la dirección de la empresa, Iacono quien es el presidente ejecutivo y director general está acompañado por figuras claves del sector. El CEO, Federico Restrepo-Solano, es ex vicepresidente de Frontera Energy anteriormente Pacific Rubiales, y exdirector de NG Energy Corp, empresa cuyo principal accionista es Serafino Iacono y que opera campos petroleros en La Guajira y Córdoba; el presidente de Zancudo Metals es Mateo Restrepo Villegas, ex presidente de Continental Gold (empresa que en 2020 vendió su mina de oro Buriticá a la empresa china Zijin Mining Group).

Los siguientes accionistas principales de Denarius Metals son Aris Mining Corporation (13.82 %) y Ruffer LLP (10.47 %). Aris Mining Corporation fue fundada por Serafino Iacono y Miguel de la Campa en 2022 tras la fusión de GCM Mining Corp y Aris Gold Corp, opera las exitosas minas subterráneas de Marmato y Segovia en Antioquia, que apuntan a superar las 500.000 onzas anuales este año. Es también propietaria desde diciembre del año pasado de la totalidad del proyecto de extracción de la mina subterránea de oro Soto Norte en norte de Santander, que luego de una estudio de prefactibilidad que contempla la protección de los cursos de agua, prepara la solicitud de una licencia ambiental.

El presidente de Aris Mining en Colombia, Alejandro Jiménez, trabajó casi 13 años en Frontera Energy, y en su junta directiva tienen asiento los colombianos: Germán Arce, exministro caleño de Minas y Energía, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Mónica de Greiff, el exviceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández Jiménez, y la ambientalista y rectora de la universidad AEN, Brigitte Baptiste.

Denarius se encuentra extrayendo oro de la mina de La Independencia que formaba parte del complejo minero El Zancudo

Ruffer LLP es una gestora de inversiones privada con sede en Londres, fundada en 1994 por Jonathan Ruffer quien se jubiló a finales de 2025. Actualmente, y dejó en manos de su actual presidente Henry Maxey. Dentro de su estrategia esta la atracción de inversores latinoamericanos.

Historia de la mina

La mina del Zancudo posee un gran legado histórico. Su promisoria veta fue descubierta en 1794 por el militar francés Louis de Girardot, padre de Atanasio Girardot. Su explotación demoró hasta que la tecnología permitió su operación, la cual fue intensa durante casi un siglo, entre 1848 y 1945. Durante su apogeo, se consolidó como la compañía más poderosa de Colombia, generando una riqueza tal que llegó a emitir su propia moneda.

La Sociedad de Zancudo fue creada en 1848 por José María Uribe Restrepo, un acaudalado comerciante antioqueño, su yerno, Coroliano Amador uno de los fundadores de la Compañía Minera de Antioquia, quien pasó a controlar la mayor parte de las acciones en 1863 gracias a su matrimonio, para finales de siglo era el hombre más rico del país.

La mina fue la primera organización en separar propiedad y control, contratando personal calificado en el extranjero, incluyendo un grupo considerable de técnicos e ingenieros europeos que se encargaron del montaje de nuevos sistemas de extracción, beneficio del material y dos fundiciones. A esto se le debe no solo el auge de la minería antioqueña sino la aceleración de la industrialización en el departamento, así como el estímulo a la agricultura, la ganadería y la creación de infraestructura en la región del suroeste antioqueño.

En el siglo XIX, con el respalda de la inmensa producción de oro, la mina tenía su propio banco y papel moneda con que pagaba a sus empleados

A partir del año 1907 la mina perdió pujanza y fue cerrando lentamente vetas a partir de 1927, hasta su cierre definitivo en 1945 debido una disminución de la rentabilidad por agotamiento del oro y la plata, más la utilización de técnicas equivocadas para su procesamiento y una mala administración de la sociedad. Coincidió también con la muerte de sus dueños originales y la falta de visión empresarial de las nuevas generaciones.

Resurgir de la mina

La nueva etapa del proyecto, que obtuvo licencia ambiental en 2024, contempla la exploración del remanente minero durante los próximos 11 años, con una producción estimada de entre 40.000 y 50.000 onzas de oro anuales, sumadas a unas 200.000 onzas de plata. Desde mediados de 2025, la compañía ha indicado la extracción y trituración de material que le vende sin procesar a Trafigura, una de las mayores comercializadoras privadas de petróleo y metales del mundo con sede en Singapur.

Una segunda etapa, que le permitirá potenciar su capacidad productiva, incluye la construcción de una planta procesadora de 1.000 toneladas diarias, proyectando alcanzar una producción comercial para el tercer trimestre de este año que le permitirá transformar el mineral en concentrados de oro y plata.

Para financiar estas operaciones, la empresa ha logrado recaudar más de 25 millones de dólares mediante un esquema que incluye prepagos por parte de Trafigura, diversas financiaciones, incluyendo algunas basadas en regalías futuras, y colocaciones privadas de acciones.

Inversiones en España y su oferta por una empresa en problemas

Además de El Zancudo, Denarius se centra en reactivar la mina de níquel-cobre de Aguablanca , en Extremadura, España, y desarrollar el proyecto polimetálico Lomero en la Faja Pirítica Ibérica, buscando convertirse en un productor clave de metales críticos en España. La compañía ha lanzado bonos de financiación para reiniciar operaciones en 2026. Sin embargo la ruta que parecía clara se complicó.

El CEO de Denarius, Federico Restrepo Solano, esta a cargo de la negociación con Emerita Resources que buscar ampliar sus proyectos mineros en España

Este mes de abril, Denarius ofreció comprar Emerita Resources, empresa cuyo principal proyecto, Cinturón Iberico Oeste está localizado también en la Faja Pirítica Ibérica. La oferta incluye una prima del 15 % sobre el precio de Emerita del 10 de abril, lo que valora la compañía entre USD 25-29 millones, además de en una operación de intercambio de acciones.

Sin embargo, ese mismo 10 de abril, la Comisión de Valores de Ontario (OSC) anunció un procedimiento de ejecución contra Emerita Resources Corp., cinco de sus directores y funcionarios, así como contra una persona relacionada con la presunta mala conducta. Según la OSC, estas personas desviaron las concesiones mineras de litio en Brasil, conocidas como el Proyecto Falcon, en beneficio propio participando en la creación de una nueva empresa, Lithium Ionic Corp., para gestionar estas concesiones donde se convirtieron en accionistas y asumieron altos cargos. La OSC alega que estas personas indujeron a Emerita a emitir declaraciones engañosas afirmando que la empresa había "renunciado" al proyecto, mientras que altos directivos lo gestionaban a través de Lithium Ionic, defraudando a Emerita y a sus inversores.

El plan de Denarius metals en España parecería haberse enturbiado pero esto muy seguramente no tendrá eco en Colombia y su ambicioso proyecto de resucitar El Zancudo en Titiribi en el que intentarán extraerle hasta el último gramo de oro de la icónica mina antioqueña.

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