Los protagonistas de ‘Gallito Ramírez’ se casaron en agosto del año 1988 en Cali. Sin embargo, dos años después, la famosa pareja llevó a su fin su matrimonio. Lo que hizo que muchos fanáticos de los actores se llenaran de tristeza pues todos fueron testigos de cómo un amor de la pantalla saltó a la vida real.

Ahora 32 años después, el samario ha vuelto hablar sobre su relación con de Francisco. “Tuve mis desamores terribles. Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida a veces ganamos y a veces perdemos y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre” expresó Vives.

Sin embargo, después del duelo, el cantante se volvió a casar con la modelo puertorriqueña Herlinda Gómez, quien es madre de sus hijos: Carlos Enrique y Lucy. No obstante, cinco años después este matrimonio también llegó a su fin.

Pero Carlos Vives fue de nuevo cautivado y en 2008 encontró en la reina de belleza Claudia Elena Vásquez el idilio de su amor. Y es que ya son 14 años juntos, por eso, aunque el cantante sufrió un despecho profundo por Margarita Rosa, el amor que Vásquez le ha entregado lo ha hecho muy feliz.

“Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, ama lo que hago, tenemos un proyecto de vida en Colombia” confesó el artista, quien también hoy mantiene una amistad con quien fue su primera esposa.