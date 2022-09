Lo tormentoso que es tener una relación con un actor de Betty la fea

.Publicidad.

Sin duda alguna, 'Betty la fea' es una de las novelas más exitosas, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, con sus diferentes variaciones. De allí surgieron grandes actores que se consagraron en esta industria, como lo es el caso de Mario Duarte. Quien de hecho, no solo ha dedicado su vida a la actuación, pues también es músico y cuenta con una banda de rock, llamada 'La derecha'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Duarte (@marioduartedlt)

-Publicidad.-

Sin embargo, al igual que su personaje en la novela de 'la fea', el actor no la ha pasado bien en el amor y no precisamente porque no haya tenido pretendientes. Y es que, su expareja Paula Estrada, habló acerca de lo que fue su relación en una entrevista para 'Diva Rebeca'. Para Paula, su relación con Mario Duarte o 'Nicolás Mora', fue la relación más dura que vivió la mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Estrada (@paulaestrada1)

Publicidad.

(Le puede interesar: El sueldo de congresista que ganará Juan Diego Alvira en Semana)



Al parecer, un actor rockero no salió tan buen mozo y amoroso como algunas mujeres podrían esperar. Por el contrario, parece que por parte de Mario Duarte, las demostraciones de amor eran nulas, por lo que Paula consideraba que estaba muy mal. Actualmente, el actor tiene una hija con la también actriz Esmeralda Pinzón, con quien tiene una vida privada y poco exhiben acerca de su relación en redes.

Vea también: