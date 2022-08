La prueba de que Margarita Rosa de Francisco trapea el piso con Laura Londoño

Tras casi 30 años desde su estreno, "Café con aroma de mujer" en su versión original, interpretada por Margarita Rosa de Francisco, volvió a ser transmitida por televisión por el canal RCN. Desde su regreso, han sido muchos los comentarios en redes en los que la gente se muestra feliz por el retorno de "La niña mencha" interpretada por Margarita Rosa de Francisco. Sin embargo, hay que recordar que hubo un remake de esta historia hace unos años.

Y es precisamente debido a aquella novela interpretada por Laura Londoño, que ha surgido una discusión en redes, pues son muchos los usuarios que han hablado de la original y la remake. Pese a esto, ha sido notorio y aplastante, los comentarios que prefieren la versión interpretada por Margarita Rosa de Francisco. Aún pese a esto, pareciese que la novela no ha levantado en rating como se esperaba.

Me quedo con la voz de Margarita, me parece que la tecnología ayudó a Laura, ahora que escuché la comparación en la emisora. Tomates a mi que me parece mejor Café con aroma de mujer (versión original), que Yo soy Betty la fea. En últimas son gustos.

— Alexander Rojas A. (@Aleixen13) August 17, 2022