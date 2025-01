La Tumba de las Luciérnagas, la película de Studio Ghibli que se estrena en Colombia después de 37 años

.Publicidad.

Todos incluso quienes no son amantes del anime saben que las películas de Studio Ghibli son muy populares. Es un estudio japonés de animación, fundado el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki. Además, es considerado por la crítica como uno de los mejores en su género debido a sus largometrajes animados que tienen una estética muy armoniosa y característica. Enamorado a cientos de personas alrededor del mundo incluyendo a los colombianos, por eso uno de sus películas más icónicas ‘La Tumba de las Luciérnagas’ de 1988, se estrena hoy en Colombia.

La distribuidora de películas para América Latina, Centopia, anunció el estreno en Colombia de ‘La Tumba de las Luciérnagas’. Película que ha sido llamada una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos y aunque salió hace 37 años nunca había llegado a nuestro país y esta es la primera vez que se trasmitirá en nuestros cines. Podrá verla en pantalla grande a partir del 23 de enero de 2025, en versiones subtituladas y dobladas.

..Publicidad..

La Tumba de las Luciérnagas: una película que conmueve hasta los más profundo

Está inspirada en la novela semiautobiográfica de Akiyuki Nosak y relata la lucha de dos hermanos que quedan huérfanos en medio de la Segunda Guerra Mundial en Japón. En Las 2 Orillas fuimos invitados a verla en su preestreno y podemos decir que sin duda conmueve hasta las lágrimas y relata desde la belleza una realidad muy cruda. Dejando un sinsabor y una reflexión en la mente de los asistentes.

...Publicidad...

Gracias a todo esto ha recibido un conjunto de buenas críticas alrededor del mundo desde “una de las películas de animación más sorprendentes y conmovedoras de la historia” según The New York Times y como una obra que “te arrancará el corazón” según Rolling Stone, entre otros reconocimientos. Una película que debe ver le guste el anime o no, porque va mucho más allá, eso sí, prepare los pañuelos.

....Publicidad....

| Ver también: Este es el verdadero uso del pequeño y misterioso bolsillo que tienen los jeans; no es para las monedas