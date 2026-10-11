Los opitas que hicieron moñona poniendo a jugar tejo a los barrios exclusivos de Bogotá: facturan $7 mil millones al año

Fabio llegó a la casa de su tía Ana María junto a su mejor amigo Sebastián. Venian de jugar tejo pero con un sinsabor: les gustaba el juego, pero el ambiente que se vivía en las canchas no los convencía. Aunque en la finca de Garzón (Huila) se jugaba en la inmensa cancha de barro, en Bogotá no era lo mismo. De esa inconformidad nació una exitosa idea de negocio que hoy vale $23 mil millones y tiene un flujo de hasta 8 mil clientes al mes.

En 2019 abrieron en una bodega del barrio San Felipe, un sitio que huele a pólvora y donde cada tres pasos estalla una mecha, pues allí están las canchas de tejo más tradicionales de la ciudad. Los socios no se complicaron con el nombre de su proyecto y le pusieron Turmequé, el mismo nombre del pueblo de Boyacá donde se dice que nació el popular juego que es tan antiguo como las culturas aborígenes del país.

Antes de que los españoles llegaran a América, el juego se practicaba con discos de oro llamados “zepguagoscua”. Era un evento para los rituales sagrados, también en el que se ganaba el amor de la mujer amada y en el que se arreglaban cuentas pendientes. Pero sobre todo donde se divertían los ancestros indígenas. Por todo esto, era considerado un juego sagrado por los muiscas o chibchas, los indígenas del altiplano cundiboyacense.

Con la llegada de los españoles ya no se usaron discos de oro, sino piedras, que más tarde fueron reemplazadas por un disco de hierro que se llamó tejo, como se conoce el juego actualmente. Pero al tejo le faltaba otra modificación después de la llegada de los españoles. De eso se dieron cuenta Ana María, Fabio y Sebastián.

En la actualidad se cuenta con 24 ligas de tejo ante la Federación Colombiana de Tejo y hay más de setenta mil canchas artesanales para su práctica.

Para empezar, reemplazaron las inmensas canchas de greda por unas canchas con un producto similar a la plastilina que permite que ir a jugar tejo no implique salir embarrado. Ya no se necesita el icónico costal colgado a un costado de la cancha para limpiar el tejo, pues la plastilina lo mantiene reluciente. Dejaron el juego en un solo sentido. Es decir ya no hay dos canchas, sino solo una. Con esto la posibilidad de hacer "moñona" y caminar la cancha, el gran orgullo de los tradicionales jugadores de tejo.

Estas nuevas adaptaciones del tejo fueron muy bien recibidas por las nuevas generaciones que no habían encontrado un lugar dentro del ancestral juego. Además de esos cambios, mientras Ana María dejaba todas las finanzas a punto, Fabio y Sebastián diseñaron unas pistas de color neón donde el ámbar se mezcla con el fucsia y le dan un ambiente moderno al lugar. Eso les valió la nominación al Premio Lápiz de Acero, el reconocimiento más importante que se da en Colombia a lo mejor del diseño y la arquitectura.

Según el Grupo de Vigías de Patrimonio Cultural, la comunidad se divierte, recuerda a sus abuelos, tatarabuelos y ancestros, mientras se juega al tejo.

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El problema del tejo siempre ha sido su origen popular. De allí que las élites lo hayan considerado históricamente como algo vulgar asociado con el desaseo personal. Contra ese prejuicio se estrellaron Ana María, Fabio y Sebastián cuando quisieron poner un tejo en el barrio Santa Bárbara, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Finalmente le ganaron el chico a los vecinos y los pusieron a jugar tejo y bolirrana.

Pedro Naizaque, uno de los caciques de Turmequé (Boyacá), tenía siete mujeres. Cuando la colonización llegó a esas tierras tuvo que escoger solo a una. Frente a la dificultad de elegir entre sus esposas, las sometió al azar jugando al tejo para definir quién era la elegida.

Algo similar ocurrió en los años 40 del siglo pasado, cuando políticos como Jorge Eliecer Gaitán intentaron darle una nueva mecha al tejo y promovieron su difusión en los colegios y en los clubes de élite para que se empezara a desestigmatizar el ancestral juego. Sin embargo, estos esfuerzos sirvieron de poco y el tejo siguió relegado a las clases populares como algo mal visto ante los ojos de la otra parte de la sociedad.

No fue sino hasta los 2000 cuando el tejo fue declarado deporte nacional mediante la ley 613. También fue declarado como patrimonio cultural e inmaterial y le dio reconocimiento mundial a esta práctica ancestral. Ahora vienen de todos los rincones del mundo a jugar el Mundial de Tejo que se realiza en Bogotá.

Sin embargo, en esta competición donde somos locales, además de que somos los inventores del juego, tampoco hemos logrado quedarnos con la copa. En los últimos dos años, la India se ha coronado como la selección invencible.

🇮🇳🎯 ¡India gana el Mundial de Tejo 2026! 🇨🇴 ¡Una maravillosa celebración del deporte, la amistad y la diplomacia cultural en Bogotá! La Embajada de la India tuvo el placer de participar en el IV #MundialdeTejo, un torneo diplomático celebrado el 2 de octubre de 2026 que reunió a equipos representantes de 18 países y sus misiones diplomáticas en torno al deporte nacional de Colombia. El tejo es el deporte nacional de Colombia, un juego tradicional en el que los participantes lanzan discos metálicos contra objetivos de arcilla que contienen pequeñas cargas explosivas, combinando destreza, precisión y celebración. Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única del tejo. Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes. ¡Felicitaciones a todas las misiones participantes y una mención especial para el equipo de la India de nuestra Embajada! 🏆🇮🇳 ¡Amistad India-Colombia, un tejo a la vez! 🎯🤝🇨🇴 ============================ 🇮🇳🎯 India wins the Mundial de Tejo 2026! 🇨🇴 A wonderful celebration of sport, friendship and cultural diplomacy in Bogotá! The Embassy of India was delighted to participate in the IV #MundialdeTejo, a diplomatic tournament held on 02 October 2026, bringing together teams representing 18 countries and their diplomatic missions around Colombia’s national sport. Tejo is Colombia’s national sport, a traditional game where players throw metal discs at clay targets packed with small explosives, combining skill, precision, and celebration. We are proud that India emerged victorious, defending its title in this unique international celebration of tejo. Beyond the competition, the Mundial de Tejo was a wonderful opportunity to build bridges, share cultures and strengthen the bonds of friendship among the participating countries. Congratulations to all the participating missions, and a special shout-out to the Indian team from our Embassy! 🏆🇮🇳 India–Colombia friendship, one tejo at a time! 🎯🤝🇨🇴 #India #Colombia #MundialDeTejo2026 #Tejo #IndiaColombia #DiplomacyThroughSport #PeopleToPeopleTies #Bogotá @IndianDiplomacy @MEAIndia @britcham_col @tejolaembajada @IndiaEmbCol — India in Colombia (@IndiaEmbBogota) October 5, 2026

Mientras tanto, Ana María, Fabio y Sebastián quieren seguir promoviendo que el tejo se juegue en barrios en los que no ha llegado más que como un prejuicio. Para esto, abrieron la posibilidad de que la gente pueda comprar una parte de Turmequé por medio de acciones y con esto recolectar los fondos para seguir poniendo canchas neón en más lugares.

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