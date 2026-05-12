- La transmutación de Paloma

La transmutación es la conversión o transformación de una cosa en otra, implicando un cambio esencial. En física, es el cambio de un elemento químico en otro mediante la modificación de su núcleo. En política, es de suponer, pasar de representar una cosa a representar otra mejor. Un acto de magia.

Lo que produce el éxito político de Paloma Valencia es su aproximación al centro nacido de la Gran Consulta por Colombia que obtuvo 5.8 millones de votos, de los cuales 3 millones corresponden a la votación del Centro Democrático en la elección legislativa, que le dio a ese partido 17 senadores y 30 representantes. Los casi tres millones adicionales se los puso el centro, a cuyas diversas vertientes pertenecían los demás integrantes de esa coalición, con la excepción de Vicky Dávila que quedó de quinta con 3.3% de la votación. Juan Daniel Oviedo, hoy candidato a la vicepresidencia, una figura disruptiva que es el calificativo que se usa cuando alguien no se acomoda a los moldes tradicionales, obtuvo el 18% de la votación.

O sea, el Centro Democrático, de derecha, puso la mitad de los votos de Paloma y el resto de la Gran Consulta, de centro, la otra mitad. Los de Paloma producto de la maquinaria uribista, los demás, votos de opinión, puesto que los demás integrantes de la Gran Consulta no buscaron ninguna representación en el Congreso, con la excepción de Juan Manuel Galán, cuyo partido Nuevo Liberalismo puso 5 senadores y un representante en una alianza llamada Ahora Colombia, con el Mira y Compromiso Ciudadano.

Como consecuencia de esa Gran Consulta, donde todos sus integrantes se comprometieron a apoyar al ganador, a pesar de que de antemano se conocía el resultado, la candidatura oficial del Centro Democrático, obtenida por Paloma Valencia, sufrió una transmutación, puesto que ahora representa una opción de centro derecha. De paso, como lo había predicho Roy Barreras, arrasó con las posibilidades del llamado centro izquierda, pues la izquierda cerró filas en torno a su candidato, quien, no obstante, propone un gran acuerdo nacional, en el evento improbable de que gane con los solos y numerosos votos del Pacto Histórico y la nada disimulada ayuda del gobierno. Para no hablar del centro-centro, que se quedó sin oxígeno y sin votos por la misma razón

Paloma Valencia sufrió una transmutación, puesto que ahora representa una opción de centro derecha

La realidad política es que la Gran Consulta por Colombia absorbió el centro y convirtió a una candidata de derecha en una candidata de centro derecha, de origen uribista. Cuando la candidata dice que en su gobierno habrá funcionarios uribistas y de otras vertientes políticas está reconociendo esa realidad. Cuando anuncia ante la ofensiva terrorista que le gustaría que el expresidente Uribe, su mentor político, fuera el Ministro de Defensa, le hace un homenaje simbólico que el expresidente con buen sentido se apresuró a rechazar, dejando a Paloma bien con unos y otros. Para qué ir a buscar más lejos si allí está Juan Carlos Pinzón que quedó de cuarto en la Gran Consulta y sacó cerca de 300.000 votos.

No va a ser fácil el acomodo a esa doble condición, pero el buen suceso de su eventual gobierno depende de que ambas caras de la moneda funcionen. Allí está el caso del gobierno Petro, también elegido por una coalición que quiso gobernar solo con su partido y así mismo le fue. Todo lo malo que aconteció en los últimos cuatro años provino de la incapacidad presidencial de aceptar que su partido minoritario requería una coalición. Y a Duque le pasó lo mismo. Ojalá no se repita otra vez, porque la tentación es muy grande. Si el centro político aliado con la derecha va a ganar la presidencia, el gran acuerdo nacional que plantea Iván Cepeda sin despertar mucho entusiasmo, le va a tocar hacerlo a Paloma Valencia.

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