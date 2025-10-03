- La tranquila vida de Miguel Varoni en Miami donde brilla como director para la gigante Telemundo

El actor que marcó a toda una generación con Pedro el escamoso cambió la exposición por la calma. En Miami, vive tranquilo lejos de los reflectores

Cuando Miguel Varoni tomó la decisión de dejar Colombia, no fue un paso ligero. Atrás quedaba la fama arrolladora de Pedro el escamoso, un personaje que lo inmortalizó en la memoria colectiva y que, a su vez, se convirtió en una especie de sombra difícil de superar. Pero Varoni nunca fue un hombre dispuesto a quedarse en el mismo papel. Así, junto a Catherine Siachoque, emprendió un viaje a Miami que terminaría cambiando para siempre el rumbo de su vida.

Llegar a Miami significó partir prácticamente de cero. En un medio tan competitivo como el estadounidense, Varoni supo moverse con inteligencia: primero como actor en producciones de Telemundo y luego como director y productor, en Decisiones, La casa de al lado o Señora Acero, roles que le permitieron ampliar su mirada del negocio del entretenimiento.

Miguel Varoni en su nuevo rol.

Ese tránsito lo llevó a convertirse en uno de los ejecutivos más importantes de la cadena, con la responsabilidad de supervisar proyectos que llegarían a millones de hogares latinos. Series como El señor de los cielos, Sin senos sí hay paraíso y La reina del sur tuvieron detrás el sello de su experiencia, ahora ya no frente a cámara, sino detrás de ella. Para Varoni, fue una forma de seguir contando historias, pero con otra perspectiva, más estratégica y creativa.

Una vida tranquila, lejos de Colombia

Con el tiempo, Miami se convirtió en su refugio. Allí encontró la calma que no tenía en Colombia, donde la fama lo había puesto en el centro de chismes, críticas y envidias. En entrevistas ha confesado que parte de su decisión estuvo motivada por ese cansancio, por la necesidad de vivir una vida más íntima y menos expuesta.

|Le puede interesar El arquitecto paisa que hizo el mega teatro caleño elegido como uno de los mejores de América Latina

En la ciudad del sol, Varoni encontró la posibilidad de salir a caminar sin que la fama lo persiguiera, de disfrutar un café con Catherine sin sentir la presión de los reflectores, y de enfocarse en lo que realmente quería: trabajar y vivir tranquilo.

El enorme hogar de Miguel Varoni y Catherine Siachoque en Miami

La casa que comparte con Catherine Siachoque es, en muchos sentidos, el símbolo de esa nueva vida. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami, la casa se ha mostrado en algunos videos y reportajes: espacios amplios, grandes ventanales, piscina y un diseño moderno que refleja la elegancia sobria de la pareja.

Para Varoni y Siachoque, más que lujo, la casa significa refugio. Es el lugar donde disfrutan de su cotidianidad, donde comparten con amigos cercanos y donde, lejos de las cámaras, viven la vida con la sencillez que siempre los ha caracterizado.

Los nuevos retos de la vida del actor en Estados Unidos

Aunque la estabilidad ha sido una constante, Varoni no ha estado exento de retos. En los últimos años confesó haber enfrentado problemas de salud que lo llevaron a reflexionar sobre sus hábitos y a cambiar su estilo de vida. Ese proceso, acompañado por Catherine, le permitió replantearse prioridades y valorar aún más el presente.

Aun así, nunca dejó de trabajar. Su rol en Telemundo sigue siendo clave, y aunque muchos lo extrañan como actor, él parece estar cómodo en ese espacio donde puede influir en la creación de historias sin necesidad de estar bajo los reflectores.

Miguel Varoni en su rol como productor.

La vida de Varoni en Miami no se entiende sin Catherine Siachoque. La actriz, con quien se casó en 1997, ha sido su compañera incondicional. También ha tenido un lugar importante en Telemundo, participando en producciones como Sin senos sí hay paraíso y Oscuro deseo. Juntos han construido una relación sólida que se convirtió en ejemplo dentro de un medio donde las parejas suelen ser fugaces.

En redes sociales, ambos comparten momentos de humor, viajes y reflexiones que muestran el lado más humano de la pareja: cómplices, cercanos y felices, sin importar el paso del tiempo.

Una historia que sigue escribiéndose

Hoy, Miguel Varoni es un hombre distinto al que salió de Colombia hace más de dos décadas. Ya no necesita el aplauso constante ni la exposición mediática. Su vida en Miami es la historia de alguien que eligió reinventarse, que entendió que el éxito no siempre está en ser visto, sino en crear desde la tranquilidad.

Aunque no se aleja del todo de Colombia, pues hace poco volvió a darle vida a su personaje, Pedro Coral. Su regreso sorprendió bastante, pues eran años en los que el colombo argentino no se pasaba por el país para cumplir con ese rol con el que se hizo tan famoso.

Pero ahora, en el brillo de su mansión, en las largas jornadas de trabajo en Telemundo y en los paseos tranquilos junto a Catherine, se teje la nueva vida de un hombre que cambió la fama por la estabilidad. Una vida menos ruidosa, pero mucho más plena, que demuestra que a veces las decisiones más arriesgadas son las que terminan escribiendo las mejores historias.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.