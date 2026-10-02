La multi millonaria fortuna de V, la estrella de BTS, supera las montañas de dinero de J Balvin y Maluma

Cobra USD 1,1 millones por aparición, es imagen de Celine y Cartier, y tiene carros de lujo y propiedades en Corea que se suman a su fortuna por USD 40 millones

La cuenta detrás de BTS crece al mismo ritmo que su regreso. Mientras el grupo llena estadios durante su gira ARIRANG, uno de sus integrantes sobresale por el tamaño de su patrimonio: V. Las estimaciones disponibles para 2026 sitúan su fortuna en unos 40 millones de dólares, aunque no existe una cifra oficial publicada por el artista.

Para dimensionar ese monto basta mirar a dos referentes colombianos. Las cifras suministradas ubican a J Balvin entre 30 y 35 millones de dólares y a Maluma entre 20 y 22 millones. Así, la estimación más alta para V queda por encima del patrimonio atribuido a ambos, una diferencia que se explica por la combinación de música, publicidad, inversiones y activos que ha construido durante su carrera.

V, de BTS, entre conciertos, marcas y millones

El dinero no llega únicamente de BTS. Para una presentación privada, se estima que el grupo puede cobrar entre 1,5 y 5 millones de dólares, mientras que las apariciones individuales de V pueden alcanzar hasta 1.500 millones de wones, cerca de 1,1 millones de dólares por evento, según los reportes citados.

La escala del negocio también se ve en ARIRANG. Al 1 de octubre, la gira había superado los 500 millones de dólares en ventas de entradas y Billboard proyectaba que, con las fechas restantes, podría terminar cerca de los 1.000 millones.

A nivel individual, V suma contratos con marcas de lujo y consumo masivo. Entre las firmas asociadas a su imagen aparecen Celine, Cartier, Nothing, Champion, Coca-Cola Korea, Compose Coffee, SimInvest, TIRTIR y JINRO. También ha sido vinculado con la promoción turística de Seúl. Reportes sobre su patrimonio destacan precisamente la diversificación de sus ingresos entre música, publicidad y activos.

Los bienes que completan el patrimonio de V

En bienes raíces, uno de sus movimientos conocidos fue la compra en efectivo, en 2019, de un apartamento en el complejo Apelbaum, en Gangnam (Seúl), por 5.100 millones de wones (aproximadamente 4.1 millones de dólares en su momento). El inmueble tiene más de 241 metros cuadrados y vistas al río Han, el más importante de la capital surcoreana.

También se le han atribuido vehículos de alta gama como un Genesis GV80, valorado en unos 70 mil dólares, así como un Mercedes-Benz G63 AMG de 200 mil dólares y otros modelos.

Por último, su portafolio incluye también acciones de HYBE, y aunque las cifras sobre su valor varían según el momento del mercado, se estima que pueden ser de unos 14 millones de dólares.

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