La tradicional marca que está vendiendo lavadora más nevera con ahorro de un millón de pesos

A veces los buenos descuentos aparecen sin previo aviso, como si alguien supiera que justo ahora se necesita renovar la nevera, cambiar esa lavadora vieja que tiembla con cada centrifugado, darle un aire nuevo a la casa sin hipotecar el sueldo. Eso pasa con la oferta que Haceb tiene en su página: un combo de nevera No Frost de 243 litros y lavadora de 8.5 kg por $2.792.707. Lo llamativo no es solo el precio final, sino lo que representa: más de un millón de pesos de ahorro frente al valor original de $3.884.800.

Pero más allá del número, lo que hay es una propuesta pensada para quienes saben que el hogar empieza a sentirse distinto cuando los electrodomésticos trabajan con uno, no en contra. La nevera, por ejemplo, evita el problema de la escarcha —esa capa molesta que siempre aparece cuando uno menos la espera— y permite una mejor conservación de los alimentos, sin misteriosas zonas más frías que otras. Y la lavadora, con su capacidad de 8.5 kilos, tiene el tamaño justo: no es una mole que devora espacio, pero tampoco se queda corta con la carga. Además, tiene un panel frontal que facilita las cosas; no hay que ser técnico ni adivino para entender cómo funciona.

La marca detrás del combo también importa. Haceb no es una recién llegada al mundo de los electrodomésticos. Nació en Medellín en 1940 y ha crecido de la mano de miles de hogares colombianos. De fabricar estufas, pasó a neveras, lavadoras, calentadores, hornos. Su historia se tejió en talleres, fábricas y casas, con una premisa sencilla: que la tecnología sea útil y cercana, no una promesa lejana ni una extravagancia inalcanzable. Y ese espíritu sigue ahí, incluso en una oferta como esta.

El combo Duo no es una liquidación más. Es la oportunidad de mejorar el día a día, de abrir la puerta del refrigerador y ver todo en orden, de poner la ropa a lavar sin miedo a que el ciclo se quede a la mitad. Y sí, también es la tranquilidad de saber que se ahorró más de un millón de pesos sin sacrificar calidad ni diseño. A veces, entre tantas ofertas que van y vienen, hay una que de verdad vale la pena. Esta parece ser una de ellas. a