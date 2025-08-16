 La tecnología colombiana que está revolucionando los estadios en América Latina

La tecnología colombiana que está revolucionando los estadios en América Latina

SmartWiFi ya funciona en México y ahora llega a Colombia para transformar la experiencia de eventos masivos y multiplicar ingresos.

agosto 15, 2025
La tecnología colombiana que está revolucionando los estadios en América Latina

En menos de un día, un estadio puede transformarse por completo. No se trata de renovar la gramilla ni de cambiar las graderías, sino de algo invisible: la red WiFi. Lo que antes era solo un servicio básico para que los asistentes revisaran sus redes sociales, hoy es una mina de oro para generar ingresos, recopilar datos y mejorar la experiencia de los fanáticos.

La tecnología SmartWiFi de la colombiana Datawifi ya lo está demostrando en escenarios como el estadio Alfredo Harp Helú, en México, y en El Campín, en Bogotá, que se prepara para su implementación. Con el Mundial 2026 y una agenda llena de conciertos y eventos deportivos, los estadios en América Latina están apostando por volverse inteligentes.

Del internet gratis al canal de negocios

El portal cautivo de SmartWiFi permite que, antes de conectarse a internet, el usuario reciba información de marcas, se inscriba a programas de fidelización, participe en encuestas o descubra promociones personalizadas. Todo eso mientras deja un rastro de datos que permite conocer su perfil, hábitos y preferencias.

Con la inteligencia artificial de Data Success Manager, la plataforma no solo interpreta esa información, sino que sugiere acciones inmediatas: activar promociones, redirigir flujos de personas para evitar congestiones o reforzar zonas con personal. Y con DataFlow, los estadios pueden migrar sus bases de datos históricas sin perder información, actualizando su tecnología en menos de 24 horas.

El resultado: más interacción con el público, publicidad segmentada, servicios premium de conexión y un conocimiento profundo de quién llena las tribunas.

