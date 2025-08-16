La tecnología colombiana que está revolucionando los estadios en América Latina

SmartWiFi ya funciona en México y ahora llega a Colombia para transformar la experiencia de eventos masivos y multiplicar ingresos.

En menos de un día, un estadio puede transformarse por completo. No se trata de renovar la gramilla ni de cambiar las graderías, sino de algo invisible: la red WiFi. Lo que antes era solo un servicio básico para que los asistentes revisaran sus redes sociales, hoy es una mina de oro para generar ingresos, recopilar datos y mejorar la experiencia de los fanáticos.

La tecnología SmartWiFi de la colombiana Datawifi ya lo está demostrando en escenarios como el estadio Alfredo Harp Helú, en México, y en El Campín, en Bogotá, que se prepara para su implementación. Con el Mundial 2026 y una agenda llena de conciertos y eventos deportivos, los estadios en América Latina están apostando por volverse inteligentes.

Del internet gratis al canal de negocios

El portal cautivo de SmartWiFi permite que, antes de conectarse a internet, el usuario reciba información de marcas, se inscriba a programas de fidelización, participe en encuestas o descubra promociones personalizadas. Todo eso mientras deja un rastro de datos que permite conocer su perfil, hábitos y preferencias.

Con la inteligencia artificial de Data Success Manager, la plataforma no solo interpreta esa información, sino que sugiere acciones inmediatas: activar promociones, redirigir flujos de personas para evitar congestiones o reforzar zonas con personal. Y con DataFlow, los estadios pueden migrar sus bases de datos históricas sin perder información, actualizando su tecnología en menos de 24 horas.

El resultado: más interacción con el público, publicidad segmentada, servicios premium de conexión y un conocimiento profundo de quién llena las tribunas.

