El poderoso celular de Samsung con descuento en Falabella y es de gama alta con IA

Falabella lanzó múltiples promociones y entre ellas se encuentra este novedoso smartphone que además, cuenta con tremenda memoria y otros detalles únicos

Anuncios.

Estamos en una temporada de descuentos únicos, donde múltiples comercios están botando la casa por la ventana. Son muchos los artículos que en este momento se pueden conseguir a mitad de precio y que, sin duda, permiten que muchas personas estrenen. Por ejemplo, si usted está buscando renovar su smartphone, en este momento hay un celular de Samsung con descuento, y la verdad es que es muy bueno, además de ser un modelo de gama alta.

Anuncios.

Este es el celular de Samsung con descuento: es gama alta e incorpora IA

Se trata del Samsung Galaxy S24 Ultra 5G, que incorpora inteligencia artificial (IA) en múltiples funciones para el día a día. Este modelo es el tope de gama de la marca y, aunque no es el último lanzamiento, sigue siendo una opción muy completa que compite directamente con marcas como iPhone y Huawei. Pero lo más interesante es su precio final.

Este es el Samsuns S24 Ultra 5G.

|Le puede interesar La impresionante camioneta de Volvo que combina potencia, comodidad y elegancia

Anuncios.

Este celular de Samsung con descuento en Falabella se podrá conseguir hasta el 31 de agosto en $3.949.900. Aunque, si cuenta con una tarjeta de esta tienda, podrá comprarlo hasta el 25 de agosto en $3.849.900. Generalmente, este modelo de 512 GB tiene un valor cercano a los 8 millones de pesos según la página, por lo que se trata de un descuento importante. Estas son sus características principales.

Anuncios..

Las características de este dispositivo en oferta en Falabella

El Samsung Galaxy S24 Ultra 5G redefine lo que significa tener un teléfono inteligente en la mano. Con un almacenamiento de 512 GB y una memoria RAM de 12 GB, garantiza un rendimiento fluido incluso en las tareas más exigentes, desde juegos de última generación hasta edición de video en alta resolución. Además, su integración con IA convierte cada función en una experiencia más rápida, intuitiva y personalizada.

Su diseño elegante y robusto se complementa con una pantalla Dynamic AMOLED 2X que ofrece colores vivos y un nivel de detalle sobresaliente, ideal para disfrutar de series, películas o redes sociales con la mejor calidad. Equipado con conectividad 5G, este modelo asegura descargas y transmisión de contenido a velocidades impresionantes, perfecto para quienes necesitan estar siempre conectados.

En el apartado fotográfico, el S24 Ultra no se queda atrás: su sistema de cámaras con sensores avanzados y el respaldo de la IA permiten capturar imágenes nítidas en cualquier condición de luz, además de grabar videos en calidad profesional. Todo esto, acompañado de una batería de gran capacidad que ofrece horas de autonomía y carga rápida para no perder el ritmo de su día. Este es el link del producto.

Vea también: