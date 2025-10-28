La tal polarización política no existe

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Una sociedad polarizada políticamente es aquella en la cual la mitad de los ciudadanos está en un extremo ideológico y la otra mitad en el otro, lo cual no parece ser el caso de Colombia ni por la composición de las cámaras legislativas ni por las opiniones de la gente. En la elección legislativa de 2022, el Pacto Histórico, de izquierda, sacó el 17% de la votación y el Centro Democrático, de derecha, e1 11 %. O sea, el 28 % en los extremos y la mayoría, el 72 %, en escenarios de centro.

Según un sondeo de 2024, en el cual se preguntó a la gente en dónde se ubicaba ideológicamente, el 22 % contestó que en ninguna parte y el 18% se consideraba de centro. El 13% dijo ser de izquierda y el 24 % de derecha. Es decir, más que una polarización política lo que hay son dos extremos minoritarios sacándose los ojos en una beligerancia que lleva años y monopoliza el debate público. Algo que ilustra el impacto político de los extremos es que solo el 27 % de las personas cree que se necesita el apoyo de Álvaro Uribe para ser presidente y el 18 % el de Gustavo Petro.

Esgrimir la elección presidencial como la demostración de la fatalidad de la polarización es un sofisma, porque es inevitable que en la segunda vuelta electoral la intención de voto se reparta entre dos candidatos, más o menos por partes iguales. Esos dos candidatos que llegan a la final son resultado de coaliciones, adhesiones o apoyos que se forman después de la primera vuelta y entre más partidos y grupos de opinión participen en ellas menor será el carácter polarizante del resultado final. El presidente Petro no entendió que de los 11 millones de votos con los que ganó la presidencia solo tres eran del Pacto Histórico y así mismo le ha ido.

Dos figuras de la mayor respetabilidad por sus trayectorias políticas e intelectuales como Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle coinciden recientemente en afirmar que a esa agresividad política le ha llegado su hora, que la ciudadanía está hasta la coronilla de tantos insultos y falsas imputaciones, y que lo que menos le conviene al país es persistir en ese enfrentamiento que no ofrece un cambio ordenado de poder sino que nos mantiene dando bandazos de un extremo al otro en una situación donde los más perjudicados son el bienestar social y la tranquilidad pública.

Santos y de la Calle plantean la necesidad de una opción de centro. Esa opción tendría que tener la capacidad para convocar la numerosa opinión que no se siente parte de la geometría política, los votantes que se consideran de centro, más los decepcionados de la actual gestión gubernamental que no son pocos. Sin embargo, el centro no puede definirse por exclusión, no se trata de los que ni son de izquierda ni de derecha, lo cual crea una especie de limbo ideológico. Santos en su momento popularizó la Tercera Vía con la cual llegó al poder Tony Blair en el Reino Unido en 1997 con el New Labour: tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como se posible. Sigue siendo una aproximación atractiva que nos saca de la noria de las ideologías.

Quien se ha ganado en franca lid el liderazgo del centro político en Colombia es Sergio Fajardo

Una vez candidato a la vicepresidencia y dos veces a la presidencia, ha perdido por ser consecuente con su rechazo a la corrupción enquistada en el Congreso. Su carrera política ha sido impecable y su honestidad a toda prueba. Paso a paso a través de los años se ha ido abriendo un espacio entre la gente con firmeza y respetabilidad. Si lo que los colombianos buscan es una persona que encarne la dignidad presidencial, para qué buscar más lejos.

