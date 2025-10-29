El lento ocaso de los Estados Unidos en el mundo

De cruzados por la democracia y las libertades, pasan rápidamente a convertirse en la encarnación de la arbitrariedad y la violencia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Analistas de la realidad mundial, ajenos a los capitales y presiones sionistas y por ende capaces de desentenderse de los cánones impuestos por los Estados Unidos, lo vienen señalando de múltiples maneras. El poder de Occidente decae, puede leerse sin mucha dificultad en los acontecimientos internacionales. La voz cantante de la hegemonía dominante se desmorona, y con ella todos sus aliados marchan al abismo.

Si de algo se enorgullecieron los Estados Unidos y sus cómplices europeos fue de su poderío militar. No se cansaban de repetirlo. El ejército norteamericano, su número, capacidad y entrenamiento, su armamento, sus recursos tecnológicos y su poder nuclear eran capaces de someter cualquier voluntad o rival con solo mostrar sus dientes. De hecho, los mostraron y mordieron duro con ellos en muchas ocasiones.

Son muchos los estudiosos que ponen en cuestión este asunto ahora. Sin menospreciar el poderío militar norteamericano, es evidente que la capacidad militar de Rusia lo supera en múltiples aspectos. Comenzando por el número de ojivas nucleares. Y pasando por la producción de misiles balísticos que, como el recién exhibido Burevestnik, podrían hacer polvo a sus enemigos en un instante, sin importar lo poderosos que sean.

Según los expertos, los Estados Unidos fracasan repetidamente en la creación de misiles balísticos. Su atraso es de por lo menos quince años en ello, si se los compara con Rusia o China. Si como lo señaló Noam Chomsky años atrás, los Estados Unidos han sido incapaces de ganar en alguna de las guerras en que se hayan metido, por solo decir Vietnam, Irak o Afganistán, su más reciente derrota, de la mano con Israel, ante Irán, no deja duda al respecto.

Para aquellos que aseguran que las capacidades limitadas de Rusia están puestas en evidencia en Ucrania, los analistas argumentan dos cosas. Rusia no lucha solo con Ucrania, sino que está enfrentada a toda la OTAN, que le aporta a Ucrania miles de millones de dólares en recursos, armas y mercenarios. Además, antes del objetivo de destruir y tomar a Ucrania que le atribuyen, su propósito real apunta a garantizar que no se unirá a la OTAN, cosa que ya casi logra.

El dólar, otro bastión de la hegemonía norteamericana, se derriba

Fue la divisa dominante en el mercado mundial, la única que logró obligar a todos los países a acumular sus reservas monetarias en ella. El dólar garantizaba a los Estados Unidos imponer un sistema de comercio y pagos que nadie podía evadir, el SWIFT, lo que le les proporcionaba una indiscutible supremacía financiera. Algo que también se transforma en forma acelerada.

Con la emergencia de los BRICS, sobre todo con el crecimiento desbordado de las economías de China e India, surgieron intercambios mercantiles en monedas distintas al dólar. Y empezaron a crearse sistemas alternos de pago que hacen innecesario recurrir al sistema impuesto por Washington. Las reservas en dólares comiencen a ser vendidas y reemplazadas por oro. China se deshace velozmente de los bonos de deuda norteamericanos.

Se hunden pactos sagrados, como que Arabia Saudita solo comerciara petróleo en dólares. Hoy lo hace en diversas monedas, restando notable poder al petrodólar. Imposible negar que el poder financiero norteamericano se erosiona. A lo que hay se agrega que la superioridad científica y tecnológica monopolizada durante décadas por los Estados Unidos, cede su paso cada año a los avances chinos, indios e incluso iraníes.

El número de universitarios graduados en estos países en materias científicas y tecnológicas por año, ensombrece cada vez más al de Norteamérica. Así como el sinnúmero de adelantos en innovación superan de lejos en China e India los que producen los Estados Unidos. Otro de sus baluartes de dominación hace aguas. Ni tecnológica, ni financiera, ni militarmente los Estados Unidos siguen siendo los más poderosos.

Hasta en el recurso de la dominación ideológica, obtenida con su aplastante aparato mediático, los Estados Unidos retroceden a grandes pasos. Si bien los miembros de la OTAN y el conjunto siguen siendo capaces de crear demonios cada vez que les es necesario, de lo que son ejemplos las calificaciones dadas a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua y ahora a Petro, tampoco es menos cierto que la credibilidad de sus sindicaciones se va haciendo nula.

Es que, finalmente, hasta la última de las pretendidas superioridades de los Estados Unidos, la ética, parece hundirse en espesa lava ante la hirviente acción de sus propios hechos. De cruzados por la democracia y las libertades, pasan rápidamente a convertirse en la encarnación de la arbitrariedad, la dictadura, el odio y la violencia. Trump simboliza perfectamente al país que preside. Camina a la decrepitud pese a sus ínfulas de juventud y fuerza.

Los Estados Unidos creen que hacen ruinas los principios y normas del derecho internacional, con lo que sólo consiguen revelar cuánto se pudren ellos mismos.

Dl mimo autor: El desigual pulso entre Gustavo Petro y Donald Trump

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.