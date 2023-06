No es tan santa como parece: La sorpresiva confesión de Claudia Bahamón sobre la marihuana

.Publicidad.

La huilense, Claudia Bahamón, se ha posicionado como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Durante aproximadamente 9 años ha sido la presentadora del concurso culinario ‘MasterChef’, allí se ha destacado por su empatía con los participantes y su carisma.

En redes sociales, la presentadora suele compartir algunos de los momentos más importantes que vive en su carrera profesional pero también con su familia, es por ello que además de ser admirada por su labor en la televisión , también lo es por su rol de mamá.

-Publicidad.-

Vea también: La cruda realidad de Claudia Bahamón

Recientemente, la famosa presentadora le reveló a Eva Rey algunos de sus secretos para tener una buena relación y confianza con sus hijos, los cuales se encuentran en la adolescencia y preadolescencia.

Publicidad.

Claudia Bahamón aseguró que si bien es un mamá que pone límites también es muy permisiva, por ello sus hijos se sienten en la confianza de contarle muchos aspectos de sus vidas.

“Me ha ido bien hasta el momento, porque soy una mamá que no le gusta ser autoritaria. Tengo un híbrido, me gusta ser permisiva y darles la razón. Entonces estamos en un buen momento donde hay limite, somos amigos y me cuentan todo”.

A esto, la española Eva Rey refiriéndose a la confianza que existe entre la presentadora y su hijo mayor le preguntó “¿Estás preparada para que te diga que se fumó un porro?”

Frente a esto, Bahamón afirmó que: “Estoy preparada totalmente, siempre le he dicho a mis hijos que el día que tú quieras tomar trago, te quieras fumar algo, por favor, hazlo en casa primero con todos nosotros’”.

Justo en ese momento, Rey le preguntó si en algún momento llegó a probar la marihuana y Claudia Bahamón confesó sin ningún tipo de evasión “Sí, claro, lo he probado. No soy una fumadora recurrente que me la pase en esas, pero claro que lo he hecho”, resaltó.