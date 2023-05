Triunfa en la televisión pero sufre en su matrimonio: la cruda realidad de Claudia Bahamón

Aunque parece, la vida de la presentadora no es un cuento de hadas. Si triunfa en su trabajo no lo haría en el amor

.Publicidad.

La noche del pasado 29 de mayo, se estrenó ‘MasteChef Celebrity’ 2023, donde participa la querida presentadora Claudia Bahamón, conocida por estar en el programa desde años. Recientemente estuvo en una entrevista con la española Eva Rey, quien se caracteriza por sacar lo más profundo de la vida privada de sus entrevistados. Pues, la modelo no fue la excepción, y confesó la dura etapa que vivió en su matrimonio, estando al borde del divorcio.

Simón Brand, reconocido director y actual esposo de Claudia Bahamón, estuvo cerca de no serlo, pues la pandemia les jugó en contra: “El momento más difícil que he vivido con Simón fue en la pandemia porque finalmente vivimos juntos. Desde que nos casamos, nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’”, dijo. Contrario de lo que se espera, pasar mucho tiempo juntos puede perjudicar la dinámica de algunas relaciones e incluso apagar su ‘chispa’ de amor.

-Publicidad.-

Ante la cruda confesión de Claudia Bahamón, Eva Rey, no perdió la oportunidad de preguntarle si su amor soportaría otra pandemia más, pues la presentadora de ‘MasteChef Celebrity’, también explicó lo duro que fue vivir tanto tiempo juntos: “Creo que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia”, confesó. Relatando la dura realidad que vivieron y que podrían volver a vivir. Situación que refleja lo que le pasó a muchas parejas durante el encierro preventivo por Covid 19, una dura etapa para la humanidad.

|Ver también: La razón por la que no se aguantan a Claudia Bahamón en el set de ‘MasterChef’

Publicidad.