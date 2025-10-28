- Cómo Sayco terminó apoyando al senador del clan Torres que venció en la Consulta del Pacto Histórico

Por un posible pago de favores el director de la cuestionada entidad Rafael Manjarrez la puso al servicio de Pedro Floréz quien hizo campaña con un jingle vallenato

Hay compositores populares como el maestro Jaime Agudelo Rebolledo, autor de la pieza de música tropical El baile del muñeco, que murieron esperando a que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) les reconociera y liquidara cabalmente sus derechos. La hija del maestro Agudelo heredó, aparte de un rico patrimonio cultural un pleito insoluble basado en los derechos desconocidos a su padre.

También hay otros que tienen acceso privilegiado a remuneraciones reconocidas por la ley como aquellos que compusieron un jingle, en tiempo de vallenato, para impulsar la campaña a la consulta popular del Centro Histórico del congresista Pedro Flórez, quien llegó al Petrismo por la vía de Armando Benedetti.

Perteneciente al clan Torres, está casado con Karina Llanos Torres, sobrina Euclides Torres, el jefe del clan, que siempre ha sido financiador de las campañas al congreso del hoy Ministro del interior y de la presidencial de Petro en la Costa Atlántica. Flórez logró un privilegiado 9 renglón en la lista cerrada del Pacto Histórico que le garantizó su llegada al Senado.

Lo cierto es que el jingle vallenato pegador y efectivo lo colocó con 185 mil votos como el aspirante al Senado más votado en la consulta del 26 de octubre. Un nombre perteneciente al cuestionado clan político de Puerto Colombia sin relación alguna con el ideario ni las luchas de la izquierda colombiana, beneficiado por la práctica política en la que la chequera es la que manda terminó siendo el ganador de la consulta al legislativo.

Pedro Flórez recogió de inmediato los beneficios de una campaña orquestada en línea por Sayco al enviarle correos a sus miles de afiliados para invitar a oír la promoción de su campaña.

Puede ver aquí el jingle vallenato de la campaña

La participación de Sayco en las campañas políticas ha sido cuestionada en el pasado. En 2011, Germán Vargas Lleras, entonces Ministro del interior en el gobierno Santos, vetó la reelección de Jairo Ruge en la gerencia de Sayco cuando las evidencias probaban que él era uno de los principales responsables de las maniobras utilizadas para birlar los derechos de los compositores. Lo hizo a través de la Dirección de Derechos de Autor de que aún hoy depende de esa cartera.

Hoy, 14 años después el ministro en turno, Armado Benedetti, ve con satisfacción los resultados conseguidos en la consulta por el hombre a quien le legó su curul en el Senado para irse a probar las mieles de los destinos diplomáticos y de la burocracia.

Cómo Sayco terminó apoyando al candidato del clan Torres

Sayco es una entidad de derechos privado, pero por tradición el Estado le ha delegado la protección de los derechos fundamentales de hombres y mujeres que con su talento han hecho grande a la música colombiana. No le ha delegado en cambio la promoción de candidatos a cargos de elección y tampoco el uso de recursos de los compositores para auspiciar campañas proselitistas.

La situación fue advertida antes de la realización de la consulta por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada. “¿Qué hace Sayco usando los recursos y datos de los músicos de Colombia para hacerle campaña a un candidato del Pacto Histórico a la consulta?”, se preguntó el representante Lozada en su cuenta de X.

“En un claro caso -explicó- de pago de favores, la entidad envió un correo a sus miles de afiliados pidiendo el voto para el congresista Pedro Flórez, que no solo es autor de un polémico proyecto de ley sobre IA que favorecería a Sayco, sino que propuso una condecoración en el Congreso para su director Rafael Manjarrés”.

Puede leer también: Rafael Manjarrez, el poderoso del vallenato que es Notario, manda en Sayco y puso a su hija de Alcaldesa

Manjarrés, en efecto, fue condecorado por sus “grandes servicios” a los compositores, pero lo que sí quedó pendiente es la medalla que le será impuesta algún día cuando tenga saldadas sus cuentas con ellos.

El apoyo de Sayco no dejó duda de que Flórez, con sus 185.000 votos, es uno de los congresistas mejor apadrinados económicamente del país, pues en la lista de sus patrocinadores aparece también el controvertido empresario Euclides Torres.

Congresista desde 2022, el nombre de Flórez también aparece citado en expedientes judiciales, como el de la investigación en curso contra Nicolás Petro, hijo del jefe del Estado, por presunto enriquecimiento ilícito.

Carolina Corcho y María José Pizarro quizá se vean enfrentadas por la cabeza de lista para Senado. Una reclamará derechos derivados de acuerdos políticos y la otra exhibirá el millón de votos de su capital electoral. Flórez, en cambio, irá fijo gracias a sus tutores.

