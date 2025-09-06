Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO, Puntos de vista. La situación ha estado muy delicada a nivel mundial y repercute mucho sobre Colombia, porque el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela es muy delicado. Desconocer uno el carácter del gobierno venezolano como un gobierno dictatorial e involucrado en negocio de narcotráfico es una ingenuidad. El punto es si los Estados Unidos van a proceder o no, porque atenerse uno a las amenazas de ellos a veces eh no se concreta. Pero ya hay un dispositivo milita, naval y aéreo muy muy cercano a Venezuela y la posibilidad de que intervengan no se debe descastar.

Eso tiene implicaciones en Colombia, porque Santos hizo la farsa del acuerdo de paz. Y le dio premio de senadores a los miembros de la Farc, dejó sembrar 250,000 hectáreas de coca que ya van en 300,000. legalizó la la situación irregular de que Colombia es el primer productor de coca del mundo.. Todo es una farsa. Ecuador es puente de la coca que sale de Colombia por el Pacífico. Entonces, esa misma situación que se vive en Venezuela se vive multiplicada en Colombia.

Recientemente, antier, el señor Diosdado y el propio Maduro dijeron que Colombia era por donde salía la droga, como quien dice, ¿por qué no invaden primero a Colombia? Petro es muy cercano a Maduro y a sus pilatunas y cercano a Ortega. Petro tiene una actitud demencial y se cree líder mundial y no es líder mundial de nada, no es capaz ni siquiera de liderar este país.

El plan de paz total consistió en dejar sueltos a los paras, dejar suelta a la guerrilla totalmente. O sea, que el año de gobierno que le queda va a ser un verdadero infierno más del que ha sido. La oposición está muy dividida. Es factible que en poco tiempo eso pueda tener un cambio, pero como está la situación está supremamente delicada. Es un hombre que vive viajando, montado en un avión, ahora está en Japón y pienso que no ha logrado nada de transformaciones y amenaza con una reforma tributaria que va a aumentar el costo de vida. Ese es el balance que puedo hacer de la situación actual.