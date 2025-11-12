En el corazón de Kennedy, entre el bullicio de los camiones y el aroma fresco de las frutas y verduras, se esconde una experiencia que va mucho más allá del mercado. La Ruta Gastronómica de Corabastos es un recorrido que invita a los bogotanos y visitantes a descubrir los sabores que sostienen a una ciudad entera.

Más de 10 mil toneladas de alimentos llegan cada día a esta central, la más grande de Colombia y la segunda de Latinoamérica. Aquí, desde la madrugada, se encuentra la papa pastusa, el mango de los Llanos, el pescado del Pacífico, la panela santandereana, entre muchos otros productos del campo colombiano. Pero ahora, Corabastos no solo se recorre para comprar: también se degusta, se aprende y se celebra la diversidad culinaria del país.

Bogotá suma así un atractivo más a su oferta turística con Corabastos como destino gastronómico y cultural. En alianza con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la central lanza esta ruta que busca que los visitantes se adentren en la multiculturalidad que caracteriza a este punto vital del abastecimiento nacional, ofreciendo una experiencia sensorial.

Durante el recorrido, los visitantes pueden degustar entre cinco y siete platos típicos en restaurantes ubicados dentro de la central, hablar con cocineros y vendedores, y rodearse de más de 200 productos agrícolas nacionales, símbolos de la riqueza y diversidad del campo colombiano.

La yuca recién frita, el envuelto de maíz tierno, el sancocho caliente o una arepa boyacense recién salida son solo una muestra de lo que se puede probar. Todo acompañado de historias, como la del campesino que lleva veinte años trayendo plátano del Tolima o la de la señora que madruga desde las tres de la mañana para montar su puesto de desayunos.

Al final del recorrido, cada visitante recibe un souvenir, una pequeña muestra simbólica de los sabores y los rostros que habitan en este gran ecosistema de comercio. “Queremos que los visitantes descubran que Corabastos no solo es un punto clave de abastecimiento, sino también un espacio donde se vive la cultura, la tradición y los sabores de todo el país”, señalaron desde la Corporación.

Cómo vivir la experiencia

Caminar por Corabastos es entender la ciudad desde sus raíces. Es un lugar donde se respira el arduo trabajo del campo y de donde sale el sostenimiento de muchas familias y hogares del país. Esta iniciativa también busca mostrar el lado social del mercado. A través del Banco de Alimentos, toneladas de productos que no se venden son distribuidas a poblaciones vulnerables de Bogotá. Así, la ruta no solo alimenta el cuerpo, sino también la conciencia de quienes participan.

La Ruta Gastronómica de Corabastos se realiza de lunes a sábado, entre las 5:00 a.m. y el mediodía, con salidas programadas que parten del parqueadero de la Puerta 3 o del Metro Estación Banderas. La duración aproximada es de tres horas, y quienes deseen vivirla pueden inscribirse a través del enlace https://corabastos.com.co/ruta-turistica/, escribir al correo 📧 [email protected] o comunicarse al número 323 991 7394.

Los organizadores recomiendan asistir con ropa cómoda, calzado adecuado y muchas ganas de probarlo todo. Con esta nueva ruta gastronómica, Bogotá abre las puertas de su despensa para que todos podamos saborear parte del país.

