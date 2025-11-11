Este es el rincón del Valle conocido como 'el pueblo de los duendes', un lugar lleno de misterios y leyendas

El Valle del Cauca es un territorio lleno de magia. Sus ríos, montañas y paisajes lo convierten en un destino ideal tanto para quienes buscan tranquilidad como para los amantes de la aventura. En medio de esta tierra fértil y verde, existe un rincón poco conocido que parece sacado de un cuento: Fenicia, un pequeño corregimiento lleno de historias, tradiciones y leyendas. No está muy lejos de Cali, lo que lo convierte en una escapada perfecta para quienes desean descubrir un lugar distinto.

Le contamos cómo llegar y qué maravillas esconde este destino que muchos llaman “el pueblo de los duendes”.

Así puede llegar a Fenicia, el pueblo de los duendes

Llegar a Fenicia desde Cali no es complicado, aunque sí requiere algo de paciencia y espíritu viajero. Son cerca de 130 kilómetros de recorrido, un trayecto que puede tomar alrededor de dos horas y media. La ruta más sencilla —según Google Maps— es la que conduce hacia Guadalajara de Buga, un punto obligado para muchos viajeros del Valle.

Desde allí, al llegar a Punta Brava, se toma el desvío hacia La Virginia, y el camino nos llevará finalmente a Riofrío, municipio al que pertenece Fenicia. Una vez allí, el paisaje se transforma: las montañas se abren paso entre nubes bajas y los cafetales empiezan a perfumar el aire. Fenicia aparece entonces como un pequeño tesoro escondido entre la niebla, con calles tranquilas, casas coloridas y una vista que parece no tener fin.

Todo lo que puede hacer en este mágico rincón del Valle

El apodo de “pueblo de los duendes” no es casual. Fenicia está lleno de pequeñas estatuas y figuras de duendes que adornan sus rincones, recordando una de las leyendas más antiguas de la región: la del Duende de Fenicia, el supuesto protector del Páramo del Duende, una extensa zona natural que resguarda fuentes de agua y una biodiversidad invaluable.

Los lugareños dicen que este espíritu travieso guía a los visitantes por senderos mágicos, a veces incluso haciéndolos perderse para que descubran la verdadera esencia del lugar.

Además de sus leyendas, Fenicia ofrece espacios naturales de gran belleza. Uno de los más visitados es el Mirador del Valle, un sitio con una panorámica impresionante, ideal para disfrutar de un atardecer inolvidable. Allí también se pueden vivir experiencias únicas como lanzarse por el tobogán arcoíris, una atracción colorida y popular entre quienes buscan fotos perfectas, o subirse a las bicicletas aéreas, una actividad que combina vértigo y paisajes de ensueño.

Por supuesto, ningún viaje estaría completo sin probar la gastronomía vallecaucana. En Fenicia abundan los platos típicos: sancocho de gallina, aborrajados, empanadas y jugos frescos de frutas del trópico. Todo esto acompañado por el ambiente cálido y la hospitalidad de su gente, que hace que cada visita se sienta como volver a casa.

Fenicia es de esos lugares que aún guardan la magia intacta, donde la naturaleza y la tradición conviven, y donde uno entiende por qué, quizás, los duendes decidieron quedarse a vivir allí.

