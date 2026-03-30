La ridícula broma en pleno vuelo por la que Avianca baja de sus aviones a Yeferson Cossio y lo demandará

El incidente ocurrió el 11 de marzo en el vuelo AV46 que cruzaba el Atlántico: según la aerolínea, Cossio puso en riesgo, el vuelo, a los pasajeros y la tripulación

Avianca confirmó que iniciará acciones legales contra Yeferson Cossio tras un incidente ocurrido en uno de sus vuelos internacionales. La decisión incluye la terminación del contrato de transporte y la cancelación del trayecto de regreso, según informó la aerolínea en un comunicado oficial.

Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2026 a bordo del vuelo AV46, que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid. El comportamiento del creador de contenido, que cuenta con más de 12 millones de seguidores en Instagram y cerca de 19 millones en TikTok, fue calificado por la aerolínea como disruptivo y motivó la activación de protocolos internos.

Reacción de Yeferson Cossio al comunicado de Avianca.

Qué hizo Yeferson Cossio en el vuelo de Avianca

Según la información entregada, la situación se originó por el uso de un artefacto generador de olor químico dentro de la cabina, en medio de lo que habría sido una broma. Este tipo de dispositivos ya han sido utilizados por el creador en otros contenidos difundidos en redes sociales.

Avianca explicó que el incidente ocurrió en un entorno cerrado con sistema de presurización, en el que el aire es recirculado durante todo el trayecto. La presencia de un agente químico en estas condiciones generó incomodidad entre los pasajeros y alteró el ambiente a bordo, además de impactar la operación normal del vuelo.

La compañía también indicó que el avión se encontraba sobrevolando el océano Atlántico al momento del hecho. Esto implicaba una distancia considerable frente a aeropuertos alternos, lo que limitaba la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

También puede leer: El polémico reality de Yeferson Cossio que regala 'retoquitos' estéticos hasta para menores de edad en Medellín

El comunicado de Avianca

En su pronunciamiento, Avianca señaló que el comportamiento afectó la seguridad, el orden y la disciplina dentro de la aeronave, así como la experiencia de los pasajeros y la tripulación. La aerolínea reiteró su rechazo a cualquier acción que comprometa la operación aérea.

Como consecuencia, se procedió a cancelar el trayecto de regreso del pasajero e iniciar las acciones legales correspondientes. La empresa también hizo referencia al Proyecto de Ley 153 de 2025, que busca endurecer sanciones contra pasajeros que incurran en conductas que pongan en riesgo la seguridad de los vuelos.

Comunicado de Avianca tras la "broma" de Yeferson Cossio.

Finalmente, la aerolínea indicó que continuará colaborando con las autoridades competentes en el desarrollo del caso.

Le puede interesar: Más vuelos, más destinos: la pelea de las aerolíneas por el nuevo viajero en Colombia

Anuncios.

Anuncios..