Julio Iglesias lleva cinco años retirado de los escenarios, luego de una gira europea de pocas fechas que ni siquiera pasó por España. Desde entonces, los medios de su país y de otras partes del mundo han dado todo tipo de noticias: que está enfermo, que ya no puede cantar, que tiene Alzheimer y, claro, cada tanto tiene que lidiar con el karma de todo famoso de edad avanzada: una fake news sobre su muerte, que termina siendo replicada por todo tipo de portales digitales.

Ha sido tanto la información, aparentemente especulativa, que ha salido sobre el galán que ha estado detrás de icónicas baladas románticas como "Soy un Truhán, Soy Un Señor", "Me Olvidé de Vivir" o "Por El Amor de Una Mujer", que el propio Julio salió a desmentirla por medio de un comunicado de prensa que emitió hace pocas semanas.

"Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más", comentó entonces por medio de un posteo de Instagram.

De acuerdo a recientes anuncios, Julio Iglesias estaría preparando una serie sobre su propia vida para ser él mismo quien le diga a sus fanáticos en qué anda, qué estado de salud tiene y qué ha pasado con su vida en los últimos años.

En la cuenta oficial del propio Julio Iglesias se puede ver el anuncio de la serie que pronto estrenaría a través de Netflix, de la que de momento no hay información sobre la fecha de estreno. El propio intérprete estaría supervisando cada detalle de la producción.

"La suya es una historia de giros inesperados: empezó en las categorías juveniles del Real Madrid y terminó su carrera de Derecho hasta que un accidente terminó con su carrera como futbolista de élite. Unos años después, acabó convirtiéndose en uno de los artistas más grandes de la historia de la música contemporánea", dice el comunicado que está disponible en la página oficial de la plataforma.

El legado de Julio Iglesias

Entre las muchas anécdotas que se pueden contar para explicar la importancia de Julio Iglesias en la música latina y mundial, es que como artista contemporáneo al ícono cantante crooner Frank Sinatra, llegó a cantar con él y tener una amistad con el ícono norteamericano apodado La Voz. Lo que ayudó a posicionarlo como un referente de la música latina en Estados Unidos.

Pero la importancia de Julio Iglesias también puede sustentarse con datos numéricos: Las cinco décadas de carrera previamente mencionadas, más 80 álbumes y 300 millones de discos vendidos en todo el mundo con canciones en más de diez idiomas diferentes, más de 5.000 conciertos en todo el mundo, más de 2.600 discos de oro y platino (incluido el único Disco de Diamante entregado en el mundo) múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

Además, su canción "Me Olvidé de Vivir", en tiempos de plataformas digitales, recibe mensualmente, sólo a través de Spotify, más de 4 millones de vistas.

El legado de Julio Iglesias también se puede medir en plata, de acuerdo a una lista reciente de la revista Forbes su fortuna ya supera los 600 millones de dólares. El portal Celebrity Net Worth confirma esta información.

Logros que consiguió principalmente gracias a su versatilidad, porque no sólo ha interpretado temas en varios idiomas sino que ha recorrido géneros como la balada, el pop, el bolero o la música tropical. Los artistas con los que ha grabado también evidencian esa capacidad de interpretar todo tipo de géneros musicales y estilos: Plácido Domingo, Willie Nelson, Donato Y Estefano, Andrés Calamaro, Raúl Di Blasio, entre un sinfín más.

Julio Iglesias también es reconocido por su fama de galán y por haber estado casado con Isabel Preysler, una reconocida socialité española, quien también es la madre de su hijo Enrique Iglesias, quien también ha triunfado como cantante en el mundo de la balada y la música pop.

¿Cómo podría ser la serie de Netflix sobre el legado y la música de Julio Iglesias?

Podría decirse que la carrera musical de Julio Iglesias comenzó en 1962 y que comenzó por accidente, un día cualquiera en el que chocó contra unos arbustos y los médicos llegaron a advertirle que podría no volver a caminar. No sólo pudo lograrlo, sino que comenzó a volar, pero con canciones.

Originalmente él ni siquiera pensaba con ser cantante, sino que se ofreció como compositor, pero el gerente de una discográfica al escucharlo interpretar con el vozarrón que toda la vida lo ha acompañado, le aseguró que era él quien tenía que ponerle voz a sus propias creaciones.

La convalescencia postaccidente lo llevó a musicalizar unos poemas que tenía escritos y es posible que entre ellos haya estado "La Vida Sigue Igual", la composición con la que seis años más tarde ganará el Festival Internacional de la Canción en Benidorm en 1968. Luego compuso otra canción llamada "Gwendolyne", que ganó otro concurso, pero no tuvo el mismo resultado al presentarla en el festival de Eurovisión. Poco tiempo después fue grabada en cuatro idiomas diferentes.

Naturalmente, es probable que la serie también aborde su relación con Isabel Preysler, alguna que otra compañera ocasional y su actual relación con Miranda Rijnsburguer, con quien está hace años, ha tenido cinco hijos y llevarían una especie de relación a distancia, porque uno de los últimos detalles que se supo de ambos es que el viviría en Miami y ella en una isla del Caribe, así que estarían moviéndose constantemente para encontrarse.

Se dice que Amparo Grisales habría sido una de sus parejas y la colombiana ha llegado a comentar que cada tanto se reúne con él y con Miranda a compartir en son de amistad. Así que no sería raro encontrar una referencia a la diva en alguno de los capítulos.

Sólo queda esperar para saber si los rumores eran o no ciertos y cuál es el estado real de la salud del cantante, y que siga manteniéndose tan saludable como se lo ve en las pocas fotografías que ha publicado en sus redes, a fines de que la serie termine siendo, tan fiel como sea posible, a su vida llena de momentos espectaculares.

