La resucitada que le está pegando Silvestre Dangond a RCN

Por: Daniela Montes |

octubre 05, 2022

Las bionovelas siempre estuvieron a cargo del canal RCN, quien con éxito sacó adelante producciones exitosas como Diomedes, El Cacique de La Junta; El Joe, La Leyenda; Lady Tabares, La vendedora de Rosas, entre otras; vuelve a renacer de las cenizas con su última producción acerca de la vida del maestro Leandro Díaz en donde Silvestre Dangond interpreta al protagonista.

Para nadie es un secreto que este canal ha presentado solo pérdidas de un tiempo para acá y es que sus producciones no han gustado para nada a los televidentes. Tramas aburridas, historias repetidas que no tienen el mismo poder de convencimiento en una audiencia exigente con su programación. A pesar de que el rating al principio no estuvo a su favor, las redes sociales se inundaron de aplausos y elogios para una historia que los cautivó desde la primera escena, y es que si hay algo que no se puede negar, son los detalles que tiene cada capítulo. Desde los hermosos paisajes de tierras vallenatas hasta el profesionalismo y entrega de actores reconocidos que siguen dejando en alto su nombre con cada una de sus interpretaciones.

Todo un país estuvo a la expectativa ya que lanzaron prejuicios al saber que el protagonista no tenía ninguna preparación actoral en comparación con otros que han estado en el medio con una larga trayectoria. A muchos les pareció una falta de respeto con el gremio al permitir la inclusión de una persona "sin estudios" en referencia a la actuación. Con el tiempo y al pasar los capítulos quedaron asombrados con el talento y hasta se les olvidó por que estaban molestos.

Los colombianos y hasta extranjeros todas las noches tienen una cita con la pantalla chica para deleitarse con una producción que los hace volver a soñar y creer que en Colombia todavía se pueden hacer buenas producciones.

Uno de los aportes que hacen los televidentes es el cambio de horario.

Actualmente está siendo transmitida de Lunes a Viernes por el canal RCN a las 9:30 de la noche, muchas personas llegan cansadas de su trabajo y esperar ese tiempo se les vuelve muy agotador. Aunque la día siguiente lo pueden disfrutar por medio de la plataforma Prime Vídeo, son pocos los que tienen este tipo de suscripciones.

Es un secreto a voces el éxito de esta producción que a muchos le ha sacado lágrimas por escenas desgarradoras donde sale a relucir el talento de los actores colombianos. Risas, llantos, emociones encontradas que deja como premio a la entrega y dedicación de cada una de las personas que hicieron posible la llevaba de esa historia a la "pantalla chica".

