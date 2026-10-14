La reina infantil del Carnaval de Barranquilla apagó la lluvia y el fío de Nueva York

Isabella Daes García fue símbolo de alegría y orgullo en el Día de la Hispanidad, el evento que cada octubre celebra la presencia latina en Nueva York

El aguacero que caía sin parar sobre la Quinta Avenida este 11 de octubre, esa columna vertebral que recorre a la isla de Manhattan de arriba a abajo fue un rumor de tambores, gritos y aplausos al paso de la reina infantil del carnaval de Barranquilla y su séquito para avivar la nostalgia de miles de latinos y llenar de curiosidad a otros miles de espectadores que se maravillaban al ver pasar a los danzantes.

A la cabeza de un desfile multicolor iba Isa, la reina niña que no paraba de mover el cuerpo con precisión y perfección para convertirse en un imán de las miradas de quienes seguían cada detalle del desfile.

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Y no era para menos, la paleta de colores en la que convierte los escenarios con su presencia y la alegría que trasmite Daes García hace que los asistentes empiecen a calcar en los bordes de la vía los movimientos de la reina que con la gracia de un arlequín va “hipnotizando” a los asistentes.

La lluvia se empezó a calmar al promediar el evento y dio paso a la imagen magnífica de un folclor venido de la tierra de García Márquez, Shakira, El Pibe, Sofía Vergara que son algunos de los referentes aquí de lo que significa la participación colombiana en este evento al que concurren millares de migrantes para tener unas horas de contacto con sus raíces .

Y es que el Carnaval de Barranquilla, ese hilo conductor que año tras año y desde hace más de un siglo se convierte en un pretexto para regresar e Isabella Daes García en la certeza para hacerlo.

El evento que empezó el sábado en la noche en Times Square con una Guacherna para convocar a muchos terminó el domingo en un festejo que dejó claro en estas latitudes que “En Barranquilla se baila así”.

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