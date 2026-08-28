- La reforma pensional no terminó. Esto es lo que debes saber

La reforma pensional sigue en pausa. La Corte ordenó corregir su trámite y, si avanza, entrará en vigor el 1 de abril de 2027. ¿Cómo cambiará tu pensión?

Durante más de dos años, millones de colombianos han escuchado hablar de una reforma que parecía no terminar de llegar. Hoy hay una decisión nueva.

La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la Ley 2381 de 2024. Pero devolvió a la Cámara de Representantes diez asuntos para que sean debatidos nuevamente. La Cámara tendrá 30 días hábiles desde la notificación del fallo. El nuevo sistema tiene como fecha de entrada en funcionamiento el 1 de abril de 2027.

Eso significa que la reforma avanzó, pero todavía falta un paso.

Y aquí está la primera precisión que necesitas.

La Corte no decidió que todo el contenido de la reforma sea constitucional.

En esta decisión, la Corte revisó principalmente el trámite que siguió el Congreso. Encontró que algunas proposiciones no recibieron el debate correspondiente y ordenó que la Cámara vuelva a discutirlas. El examen de fondo sobre otros cuestionamientos seguirá su curso.

¿Qué cambia para ti?

La reforma plantea un sistema organizado en cuatro pilares.

El primero es el pilar solidario. Está dirigido a personas mayores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

El segundo es el pilar semicontributivo. Está dirigido a personas que llegaron a la edad de pensión, cotizaron durante su vida laboral, pero no alcanzaron los requisitos para una pensión contributiva.

El tercero es el pilar contributivo. Aquí estará la mayoría de trabajadores que cotizan al sistema.

El cuarto es el ahorro voluntario.

Uno de los cambios más importantes está en la forma de cotizar.

La reforma establece que, dentro del pilar contributivo, los aportes correspondientes hasta 2,3 salarios mínimos irían al componente de prima media administrado por Colpensiones. La parte que supere ese ingreso y llegue hasta 25 salarios mínimos iría al componente complementario de ahorro individual.

También mantiene las edades de referencia para la pensión de vejez, 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Para las mujeres, la ley establece una reducción progresiva de las semanas requeridas hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

Pero hay diez asuntos que todavía deben pasar por la Cámara.

Entre ellos están disposiciones relacionadas con las cuentas de ahorro individual, las comisiones de las administradoras, el reconocimiento de semanas por hijos para las mujeres y algunas reglas para grupos específicos. La Cámara confirmó hoy que deberá realizar nuevamente el debate ordenado por la Corte.

¿Por qué importa esto?

Porque una reforma pensional no afecta únicamente a quien está a punto de jubilarse.

También afecta a quien tiene 30 años y está comenzando su vida laboral.

A quien tiene 45 años y lleva décadas cotizando.

A quien trabaja por cuenta propia.

A quien ha tenido períodos sin cotizar.

Y a quienes llegarán a la vejez sin haber alcanzado las semanas necesarias.

Hay otro punto que merece atención.

La reforma mantiene una ventana de traslado entre regímenes para personas que cumplen determinadas condiciones de edad y semanas cotizadas. Ese mecanismo tiene reglas específicas y no aplica automáticamente a todos los afiliados.

Por eso, si estás cerca de pensionarte, hay tres cosas que debes hacer.

Revisa cuántas semanas tienes.

Revisa en qué régimen estás.

Solicita una asesoría pensional antes de tomar una decisión de traslado.

No tomes una decisión porque alguien te diga que Colpensiones es mejor o que un fondo privado es mejor.

La respuesta depende de tu edad, tus semanas, tus ingresos, tu historia laboral y las reglas que finalmente entren en vigencia.

Hoy sabemos algo más.

La reforma no quedó archivada.

Tampoco empezó a aplicarse de manera general.

La Cámara debe corregir el trámite de los asuntos que la Corte devolvió. Después continuará el control constitucional correspondiente. La fecha prevista para que empiece el nuevo sistema es el 1 de abril de 2027.

Por eso, la pregunta que deberíamos hacernos no es si ganó el Gobierno o si ganó la oposición.

La pregunta es mucho más cercana:

¿Con las reglas que vienen, cómo quedará tu pensión?

Esa es la pregunta que cada trabajador debería responder antes de que llegue el 1 de abril de 2027.

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