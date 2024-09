La razón por la que Iván Ramiro Córdoba rechazó ser jugador del Real Madrid; "llegaron y les dije 'no'"

.Publicidad.

Hablar de Iván Ramiro Córdoba es recordar a uno de los primeros futbolistas colombianos que brilló en el fútbol europeo. Siendo jugador del Inter de Milán, el defensor antioqueño no solo se consolidó en el balompié del viejo continente y fue multicampeón en Italia, sino que lideró a la selección Colombia a ganar la única Copa América que tiene en sus vitrinas. El jugador ha sido, sin duda, un referente para muchos y fue tal su protagonismo, que el mismísimo Real Madrid quiso tenerlo en sus filas; pero él rechazó la oferta. Así lo hizo saber en una de las últimas entrevistas.

Iván Ramiro Córdoba fue el autor del gol que le dio el título de la Copa América en 2001. Foto: ivanramiroc

El no de Iván Ramiro Córdoba al Real Madrid

Fue a través del medio DSports en el que Iván Ramiro Córdoba contó la inusual situación. El futbolista inició su relato recordando su llegada al Inter de Milán en 1999 después de firmar un contrato por apenas un año. Aun así, desde su llegada a la institución, su objetivo era ganar algún título vestido de nerazzurri, antes de querer salir, y para ello, incluso, despidió a su representante, pues era de los que buscaba un club nuevo cada 6 meses. Así fue como el defensor se encargó de su contrato y, entonces, llegó a un acuerdo con el presidente del Inter.

“Yo pensaba -un jugador de Colombia no puede pasar por el Inter sin ser recordado, sin marcar historia, sin entrar en la historia de este club- Entonces terminé con mi representante porque cada 6 meses me quería llevar a otros equipos. Me hice cargo de mi contrato y le dije al presidente que hiciéramos un acuerdo. Yo le dije -si usted me paga lo que le estoy pidiendo, yo me quedo acá; y así venga el Real Madrid a pagarme el doble, yo no me voy- A los 3 meses llegó el Real y le dije que había llegado a un acuerdo con el presidente y que yo no me movía del club” fueron las palabras del exjugador.

Por su paso por el Inter de Milán, Iván Ramiro Córdoba compartió camerino con varias estrellas del fútbol mundial, como Samuel Eto'o. Foto: ivanramiroc

Ya con su negativa, el jugador también les dijo a los representantes del Real Madrid que, si querían verdaderamente tenerlo en la plantilla, que hablaran entonces con el presidente para que fuera él quien tomara la decisión; pero que su respuesta como jugador, era un no. Tras esa decisión, Iván Ramiro Córdoba se quedó en el equipo e, incluso, se retiró allí en el año 2012. Como quería hacerlo, terminó marcando historia en la institución nerazzurri, ganó 15 títulos y fue elegido como el mejor defensor extranjero en la historia del club, algo que tal vez no pudo haber logrado si hubiese aceptado ser merengue.

♬ sonido original - DSports @dsports “NO ME VOY DEL INTER HASTA LEVANTAR UN TROFEO” 🏆 Iván Ramiro Córdoba dejó claro su compromiso con el club, afirmando que no se iría hasta consagrarse campeón y cumplir su gran objetivo.💪 🇮🇹 🎙️ Carlos Villamil #DSPORTSÍntimo

