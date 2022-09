La razón por la que dicen que el cometa halley es la estrella bíblica de Belén

Por: Kevin Artemo Casanova |

septiembre 12, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los saludo cordialmente, y les solicito a ustedes el favor de publicar en sus medios de comunicación o información, mis dos propuestas para la comunidad científica internacional. No obstante, advierto que no poseo recursos económicos para contratar el servicio de publicación, por lo tanto, si ustedes desean hacerme el favor de publicar mis dos artículos de mis descubrimientos, estas publicaciones serán pagadas o costeadas por cuenta de ustedes en sus medios, conservando como es obvio mi calidad de autor de estos dos descubrimientos, pero yo no pagaré ningún costo o valor por ningún concepto. Yo tampoco cobraré a ustedes ningún beneficio económico o regalías por la publicación de mis dos descubrimientos, pero siempre deberá aparecer publicado mi nombre Kevin Artemo Casanova Santini González como autor.

1) Nuevo teorema colombiano de la división de potencias iguales:

Cuando se dividen potencias de bases iguales elevadas a exponentes iguales, no se deberá restar o sustraer los exponentes porque la base elevada al exponente cero (0), no es el cociente uno (1) dentro de esa división, sino que es el residuo (0). Por lo tanto, la cantidad elevada al exponente cero (0) no es igual al uno (1) del cociente, sino que es igual al cero (0) del residuo. El objetivo de hacer la sustracción o resta entre los exponentes del dividendo y del divisor durante la división de potencias de bases iguales, es buscar el número de veces o de multiplicaciones o potenciaciones de la base, que le falta a la potencia del divisor para ser igual a la potencia del dividendo, pero cuando los exponentes son iguales, la resta o sustracción no conduce a hallar las multiplicaciones o potenciaciones faltantes de la base que servirían como cociente, sino que conduce directamente al residuo cero (0), porque indica que la diferencia entre el dividendo y el divisor es cero (0) veces multiplicaciones o potenciaciones de esa base, ejemplo (B^5) / (B^5) = (B^5-5) = B^0 , indica que la base B existe cero veces y que la diferencia entre el dividendo y el divisor es cero (0), por esta razón no se deben restar los exponentes cuando son "iguales" sino que el resultado de la división será directamente la cantidad uno (1), ejemplo (B^5) / (B^5) = 1. Únicamente se deben restar los exponentes cuando son "diferentes", con el fin de hallar las multiplicaciones o potenciaciones faltantes que servirán como cociente, ejemplo (B^5) / (B^3) = (B ^5-3) = B^2.

Demostración científica o teorema mediante la fórmula de interés compuesto para el período cero (0):

(B^n ; léase como "B elevado al exponente n")

Interés Compuesto = capital o principal (1+interés)^número de período

IC = c (1+i)^n

Ejemplo: La empresa Colombia Mercante Ltda., adquiere un préstamo bancario por un capital o principal de $10.000, con una tasa 2% anual de interés compuesto.

¿Cuánto deberá pagar la empresa como interés compuesto al finalizar el primer período o primer año?

IC = c (1+i)^n

IC = $10.000 (1+2%)^1

IC = $10.000 (1+0,02)^1

IC = $10.000 (1,02)^1

IC = $10.000 (1,02)

IC = $10.200

¿Cuánto debería pagar la empresa como interés compuesto antes de adquirir la deuda, o período cero?

Si fuese verdad que las cantidades o números elevados al exponente cero (0) son iguales a uno (1), la fórmula de interés compuesto para el período cero (0) arrojaría como resultado una cantidad a pagar equivalente al capital o principal ($10.000), pero eso sería absurdo o erróneo porque la empresa Colombia Mercante Ltda.,no le debe pagar al banco $10.000 por el período cero (0) que corresponde al lapso anterior a la existencia de la deuda o préstamo bancario. La fórmula debería arrojar como resultado $0 a pagar durante el período cero (0) porque en ese lapso no existía la deuda o préstamo bancario.

Evidencia del error de la teoría tradicional:

IC = $10.000 (1,02)^0 IC = $10.000 (1) IC = $10.000 ERROR

Por consiguiente, sabiendo que la empresa Colombia Mercante Ltda., no debe pagarle al banco ningún valor por el período cero (0), correspondiente al lapso en el que no existía el préstamo bancario, el valor que deberá arrojar la fórmula de interés compuesto para el período cero (0) deberá ser igual a cero dinero ($0) . Partiendo de este resultado que es evidente, se puede establecer la igualdad en la ecuación de la fórmula de interés compuesto y despejar la cantidad o número elevado al exponente cero (0), con el fin de averiguar o comprobar si ese número elevado al exponente cero (0) es igual a uno (1) como lo afirma la errónea teoría tradicional, o si es igual a cero (0) como lo demuestra mi nuevo teorema de matemáticas.

IC = c (1+i)^n 0 = $10.000 (1+2%)^0 0 = $10.000 (1+0,02)^0 0 = $10.000 (1,02)^0 0 / $10.000 = (1,02)^0 0 = (1,02)^0

Por lo tanto, (1,02)^0 = 0

Las cantidades, bases o números elevados al exponente cero (0) no son iguales a uno (1) sino que son iguales a cero (0). La teoría tradicional ha confundido al residuo cero (0) con el cociente uno (1) dentro de la división de potencias de bases iguales elevadas a exponentes iguales.



Conclusión: Todo número elevado al exponente cero (0) es igual a cero (0) y es diferente de uno (1).

2) Conciliación Aritmética entre Historia y Astronomía:

El cometa Halley es la misma estrella bíblica de Belén, profetizada en los libros bíblicos del Antiguo Testamento (Números 24:17, y Daniel), y que reveló el nacimiento del Mesías Yeshua, Jesús o Dios Salvador para todos los pueblos del mundo según el libro bíblico del Nuevo Testamento (Mateo 2: 1-10). "Yeshua el nazareno rey de los judíos", del cual se sabía por tradición oral antigua que sería conocido como "el nazareno" (Mateo 2: 23), nació en Belén pero vivió en Nazaret, y al momento de ejecución, su nombre fue escrito en la cruz (Nuevo Testamento: libros de Juan 19:19, Mateo 27:3, Lucas 23:38) por orden de Pilatos como: "Yeshua Hanotzri (Hanetzarin) Vemelej Hayehudim" (YHVH) , ( יהך ה ) , (INRI)

De la tabla de arcilla con escritura cuneiforme en Babilonia, a la tabla electrónica en Colombia

Durante la época en que los eruditos o historiadores (Iglesia católica) decidieron organizar cronológicamente los sucesos históricos del mundo, tomaron como referencia el período erróneo o inexacto del cometa Halley (76 años) para calcular o asignar las fechas de los avistamientos históricos, pero con base en los descubrimientos científicos vanguardistas, el período más aproximado o casi exacto del cometa Halley es (76,03 años). En 23/agosto/2018, yo elaboré una tabla en una hoja electrónica de cálculo (Excel) con el fin de descifrar, comprobar o resolver si es verdad o falsedad que a la historia le han sido añadidos 297 años falsos, según la hipótesis alemana conocida como "Teoría del Tiempo Fantasma". En una columna yo registré desde el último avistamiento o perihelio del cometa Halley (1986) y calculé las fechas o años de los 57 anteriores perihelios (con el período exacto 76,03 años), del mismo modo, en otra columna paralela registré todos los avistamientos históricos para ver si han sido añadidos 297 años falsos.

"Remember, days are numbers, count the stars.....someday, you'll know where you are"

Retrocediendo en el tiempo con períodos exactos de 76,03 años, desde el último perihelio del cometa Halley en 1986 hasta el registro más antiguo (China 2290 a.C.), se observa que el perihelio del año 1074 d.C., corresponde al avistamiento histórico registrado con fecha 1066 d.C. (cuando el cometa Halley fue observado en Normandía e Inglaterra por Guillermo El Conquistador) dando origen a una diferencia actual acumulada de ocho (8) años, entre la fecha del registro histórico (1066) y la fecha que se supone debería corresponder al perihelio exacto (1074). Por lo tanto, si a la fecha del último perihelio del año 1986 se le restan o sustraen esos ocho (8) años de diferencia, se obtiene que el año 1986 debería ser el año 1978. Tomando como punto de partida el año exacto 1978 y retrocediendo en el tiempo (restando o sustrayendo) con períodos exactos de 76,03 años, se observa que el cometa Halley tuvo su perihelio correcto en el año 1066 ó 1065 (cuando fue avistado por Guillermo o William El Conquistador), también coincide con el registro histórico del año 837 cuando fue avistado por el rey Luis I (el Piadoso), reportado por un cronista denominado como "el Astrónomo", pero además y lo más importante, es que se puede observar que el cometa Halley tuvo su perihelio en el primer año, o año uno (1) de la Era Cristiana o tiempo después de Cristo.

"Hemos visto la estrella en el oriente" (Moab, año 1 exacto), He visto la estrella en el occidente (Colombia, año exacto 2010 ó 23-agosto-2018).

Los moabitas (tierras del Oriente) sabían que el nacimiento del Mesías sería anunciado por una estrella, según las sagradas escrituras bíblicas o Antiguo Testamento (libro Números 24:17 y Daniel), cuando los moabitas (magos, sabios, sacerdotes, astrólogos, astrónomos) observaron la estrella apareciendo por el lado occidental en la bóveda celeste, viajaron hacia el Occidente (Jerusalén) donde el rey Herodes con los súbditos les dijeron a los magos que la tradición o las escrituras sagradas indican que el niño o Mesías debe nacer en Belén (Judá o Judea). Luego los magos o sabios continuaron su camino siguiendo la estrella (que tenía movimiento o trayectoria) hasta cuando el cometa llegó a su punto máximo cercano al sol (perihelio) y la dirección de la cola del cometa se invirtió o cambio en sentido contrario, en dirección opuesta al sol, lo cual fue interpretado por los magos como si la estrella o cometa se hubiese detenido en el firmamento.

El cometa Halley es la misma Estrella Bíblica de Belén que anunció el nacimiento del Mesías Yeshua o Jesús o Dios Salvador para todos los pueblos del universo.

No se halló evidencia de veracidad o acierto en la Teoría del Tiempo Fantasma o de supuestos 297 años falsos adicionados durante los años 614 d.C. y 911 d.C., por lo contrario, se halló el registro histórico europeo del avistamiento del cometa Halley en el preciso año 837 d.C., descrito por el cronista conocido como "el Astrónomo", cuando el cometa Halley fue observado durante el reinado de Luis I "el Piadoso" o Ludovico Pío, rey de Aquitania y emperador del Sacro Imperio Romano Germano.

El año 1986 d.C. correctamente debería haber sido el año 1978 d. C.

Actualmente hay ocho (8) años sobrantes en el conteo de la Era Cristiana, como resultado de la acumulación entre los períodos de 76,03 años exactos y de 76 años inexactos. En la medida en que se retrocede en el tiempo hasta el primer avistamiento registrado en China (2290 a.C.) esa diferencia se hace cada vez mayor hasta aproximadamente veinte años (20) hacia atrás en los tiempos muy antiguos.

Desde el primer registro histórico o registro más antiguo de avistamiento del cometa Halley en el año 2.290 antes de Cristo (año exacto 2.280 a.C.) hasta el año 1986 después de Cristo (año exacto 1978 d.C.), el cometa Halley ha tenido 57 perihelios o acercamientos máximos al sol. Algunos de los más destacados avistamientos históricos son los siguientes:

1) Año exacto 2280 a.C. (año histórico 2.296 a.C.) avistado en China

2) Año exacto 1063 a.C. (año histórico 1068 a.C.) avistado en China, reportado en una pintura en seda hallada en una tumba

3) Año exacto 455 a.C: (año histórico 466 a.C.) avistado en Grecia, reportado por Aristóteles en su obra "Meteorología"

4) Año exacto 227 a.C. (año histórico 239 a.C.) avistado en China, reportado por Shih Chi y Wen Hsie Thung Kao

5) Año exacto 151 a.C. (año histórico 164 a.C.) avistado en Babilonia, reportado en una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme

6) Año exacto 1 Año de Cristo El Mesías Yeshua "Jesús Nazareno Rey de los Judíos"

7) Año exacto 77 d.C. (año histórico 66 d.C.) avistado en Roma

8) Año exacto e histórico 837 d.C., avistado en Aquitania y Sacro Imperio Romano Germano por Ludovicus Pius o Luis I "el Piadoso", reportado por "el Astrónomo"

9) Año exacto 1065 d.C. (año histórico 1066 d.C.) avistado en Normandía e Inglaterra por Guillermo "El Conquistador" y reportado por la reina Matilde en el tapiz de Bayeux

10) Año exacto 1294 d.C. (año histórico 1301 d.C.) avistado en Italia, reportado como la Estrella de la Natividad por Giotto di Bondone en una pintura.

11) Año exacto 1446 d.C. (año histórico 1456 d.C.) avistado en Alemania, reportado por Johann Müeller Regiomontano

12) Año exacto 1522 d.C. (año histórico 1531 d.C.) avistado en Roma por Petrus Apianus

13) Año exacto 1598 d.C. (año histórico 1607 d.C.) avistado en Praga por Johannes Kepler

14) Año exacto 1750 d.C. (año histórico 1758 d.C.) avistado por un granjero de nombre German

15) Año exacto 1826 d.C. (año histórico 1835 d.C.)

16) Año exacto 1978 d.C. (año histórico 1986 d.C.)

Conclusión: El cometa Halley fue la misma Estrella Bíblica de Belén que anunció el nacimiento de "Jesús el Mesías" o "Yeshua Hanotzri (Hanetzarin) Vemelej Hayehudim Y.H.V.H", el Dios Salvador para todos los pueblos del universo.